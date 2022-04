Freising: Stadtjugendpflege plant Pfingstprogramm - Monster erobern das Sebaldhaus

Von: Lena Hepting

Der Spielbus und das Pfingstferienprogramm im Sebaldhaus. Auf dem Foto sind zu sehen: V.l. Stefan Memmler, Hannes Dittmann, Diana Küchler, Gabi Dworsky und Freisings Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher. © Hörpel

„Monsterzähmen leicht gemacht“ heißt das Programm im Freisinger Sebaldhaus, mit dem die Stadtjugendpflege Freising zwischen dem 25. April und dem 3. Juni den Kindern wieder Freude an Spiel und Spaß bringen will.

Pfingstprogramm im Sebaldhaus: Gemeinsam Monster entdecken

Wer mutig genug sein will, Monsterforscher zu werden, kann dies vom 25. April bis zum 29. April am Spielplatz an der Obervellacher Straße, vom 2. Mai bis 6. Mai am Spielplatz im Steinpark, vom 9. Mai bis 13. Mai am Spielplatz Finkenstraße im Lerchenfeld, vom 16. Mai bis 20. Mai am Spielplatz in der Savoyer Au, vom 23. Mai bis 25. Mai am Spielplatz an der Hittostraße in Vötting und vom 30. Mai bis 3. Juni am Spielplatz Lankesberg beweisen.

Die Spielaktion startet jeweils um 15 Uhr mit Eröffnungsspielen und endet voraussichtlich gegen 18.30 Uhr und orientiert sich vor allem an der Altersgruppe der sechs- bis zwölfjährigen Kinder. Wer Lust hat, mit aufzubauen, kann dies bereits ab 14.30 Uhr tun. Bei der Spielaktion entdecken die Kinder gemeinsam die unerforschte geheime Monsterwelt, nehmen an den Kursen „Monsterwissen – leichtgemacht“ oder „Schreck lass nach“ teil und holen sich das dritte magische Auge, mit dem sie die Monster besser sehen, verstehen und zähmen lernen.

Pfingstprogramm im Sebaldhaus: Am Ende gibt es eine Monster-Party

In einem Fotostudio können sie sich in ein Gruselmonster verwandeln oder im Küchenstudio Krümelmonsterkekse backen. Am Ende der Woche erhalten die Kinder dann ein Erschreckerdiplom und feiern gemeinsam eine Monsterparty mit lustigen Jahrmarktsbuden. Die Spielbusaktionen sind kostenlos und ohne Anmeldung und finden bei jedem Wetter statt; bei schlechtem Wetter allerdings mit einem eingeschränkten Programm. Da die Kinder mit Farben und Ton arbeiten, sollten die Eltern daran denken, die Kinder mit älterer Kleidung anzuziehen und ihnen auch Getränke und Mund-Nasen-Masken mitzugeben.

Während den Pfingstferien können die Kinder dann am Sebaldhaus weitere Monster zähmen und ihr eigenes Monster rauslassen. Weiterhin können sie ihre eigene Monstergeschichte erfinden oder ein Monster aus Pappmaché herstellen, welches dann mit Schwarzlichtfarbe zum Leuchten gebracht wird. Sie können aber auch ein krabbelndes Spülbürstenmonster basteln oder in der Schneiderwerkstatt ein Kuschelmonsterkissen nähen.

Pfingstprogramm im Sebaldhaus: Talentierte Schauspieler gesucht

Im Filmstudio „Selbstschreck“ werden talentierte Schauspieler für einen Gruselfilm gesucht. Jeweils zum Ende der Woche am Freitaggibt es dann ab 13.30 Uhr ein gemeinsames Fest mit Filmpremiere, eine Monster-Art-Ausstellung und monstermäßige Jahrmarktsbuden. Dazu sind dann auch die Eltern und Geschwister eingeladen. Die Pfingsferienaktion im Sebaldhaus findet für Kinder im Alter zwischen acht bis zwölf Jahren von Dienstag, 7. Juni, bis Freitag, 10. Juni und von Montag, 13. Juni bis Freitag 17. Juni, jeweils von neun Uhr bis 16 Uhr statt und die Teilnahme kostet 20 Euro.

Da jeweils nur 60 Plätze zur Verfügung stehen, bittet das Team vom Sebaldhaus um Anmeldung ab 9. Mai online. Die Eltern werden gebeten, ihren Kindern ausreichend Essen und Trinken mitzugeben; an einer Feuerstelle können Würstel oder ähnliches gegrillt werden und Stockbrot wird vom Team gestellt. Diese freuen sich auch über Spenden in Form von Sirup und Säften sowie Grillkohle.

