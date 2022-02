Freising: „Uferlos“-Festival erneut abgesagt - Pandemische Lage macht es für Organisatoren unplanbar

Von: Lena Hepting

Kein Uferlos 2022! Mitgesellschafter Thomas Sedlmeier und Vipo Maat von der „Uferlos“ GmbH sagen das Festival heuer erneut ab. Die aktuelle pandemische Lage macht es für die Organisatoren unplanbar. © Privat

Kein Uferlos 2022! Vipo Maat von der „Uferlos“ GmbH sagt das Festival heuer erneut ab. Die aktuelle pandemische Lage macht es für die Organisatoren unplanbar.

„Schweren Herzens“, so beginnt Vipo Maat von der „Uferlos“ GmbH, „müssen wir erneut das diesjährige Uferlos Festival absagen.“ Der geplante Zeitraum im Jahr 2022 war vom 20. bis 29. Mai - doch es ist mittlerweile ein Running Gag, den kein Mensch mehr lustig findet: Auf Grund der aktuellen Lage wird es in diesem Jahr leider wieder kein Festival in der Luitpoldanlage geben können.

Absage Uferlos Freising: Pandemie macht es unplanbar

Wir haben einige Ideen wie es weiter gehen kann - wir werden alle Freisinger auf dem Laufenden halten und sehen uns hoffentlich bei einer der Uferlos Konzertnächte oder einem der Konzerte des Freisinger Sommer Wunder im Amtsgerichtsgarten oder Lindenkeller. 2023 sind wir wieder mit dem Uferlos Festival zurück!“, verspricht Maat zusammen mit seinem Mitgesellschafter Thomas Sedlmeier und schließt seine deprimierenden Neuigkeiten mit guten Wünschen: „Wir hoffen Ihr bleibt alle gesund und kommt gut über die nächste Zeit. Haltet zusammen, seid rücksichtsvoll und helft einander!“