Freising: Hardrock im Lindenkeller - „Sainted Sinners“ und „Hardline“ kommen vorbei

Von: Lena Hepting

Die „Sainted Sinners“ sprechensowohl junge wie auch alte Rock- und Metalheads an. © Sainted Sinners

Doppelt gerockt wird kommenden Freitag im Lindenkeller. Dort findet die Uferlos-Konzertnacht statt mit den Bands „Hardline“ und „Sainted Sinners“.

Und das Beste: Nach neuen Bestimmungen sogar ohne Maske! Am kommenden Freitag, 8. April, fegt ein Rock-Orkan über die Bühne des Freisinger Lindenkellers: Mit „Hardline“ und den „Sainted Sinners“ kommt ab 20 Uhr ordentlich Rock auf die Bühne.

Lindenkeller: „Hardline“ lockt mit kraftvollen Tönen

„Hardline“ überzeugt seit 30 Jahren nicht nur eingemachte Fans. Mit Songs wie „Hot Cherie“, „Fewer Dreams“, „Everything“ und vielen anderen Meisterstücken begeistern Hardline seit über 25 Jahren ihre Fans. Ihr Album „Double Eclipse“ war so ein Erfolg, mit dem sie selbst nicht gerechnet hatten. Auch die nachfolgenden Alben „II“, „Live at the gods“, „Leaving the End open“, „Danger Zone“ und „Human Nature“ sind gefüllt mit einprägenden Melodien sowie der unverkennbaren Stimme von Johnny Gioeli.

Rauchige, kraftvolle und doch so sanfte Töne. Mit Backing Vocal Singer und Keyboarder Alessandro del Vecchio, Mario Percudani, der Mann an der Gitarre, der immer für klasse Riffs sorgt, Anna Portalupi, eine tolle Bassistin und Marco de Salvio, das Tier an den Drums, ist die Band komplett.



Lindenkeller: „Sainted Sinners“ überzeugen jung und alt

Und die „Sainted Sinners“? Die folgen direkt im Anschluss - das Projekt mit Frank Pané, Rico Bowen, Jack Meille, Berci Hirleman, Ernesto Ghezzi schafft es, die Facetten des Genres Rock & Metal mit harmonisierenden Gitarren, Drums und Keyboard wunderbar zu vereiinen. Mit dem Album „Unlocked & Reloaded“ gelingt es der Band, sowohl junge wie auch alte Rock- und Metalheads anzusprechen.



Ein Hardrock-Event der Extraklasse, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Tickets dafür gibt‘s bei der Touristinformation am Freisinger Rindermarkt.