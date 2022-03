Freising: Einbruch in einem Juweliergeschäft in der Unteren Hauptstraße - Polizei sucht Zeugen

Von: Lena Hepting

Teilen

Heute in den frühen Morgenstunden brachen bislang unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in der Freisinger Innenstadt ein. Die Polizei sucht dringend Zeugen. © Fotostand / Gelhot / Imago

Heute in den frühen Morgenstunden brachen bislang unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in der Freisinger Innenstadt ein. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Von den Tätern keine Spur: Heute in den frühen Morgenstunden brachen bislang Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Freisinger Innenstadt ein. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es ihnen gegen 3.45 Uhr, in die Geschäftsräume des Juweliers einzudringen und Schmuck im Wert von rund 50 000 Euro zu entwenden.

Freising: Juwelier-Diebe spähten den Tatort zuvor aus

Höchst wahrscheinlich waren die Täter nicht unvorbereitet. Womöglich wurde der Tatort bereits in der Nacht zuvor, also am Montag, den 21. März, zwischen vier und fünft Uhr ausgespäht.

Die Kriminalpolizei Erding bittet daher darum, verdächtige Wahrnehmungen, die in Zusammenhang mit dem Einbruch in das Juweliergeschäft in der Unteren Hauptstraße stehen könnten, unter der Telefonnummer 08122/9680 zu melden. Auch ein möglicher Zeuge auf einem Fahrrad, der zur Tatzeit die Untere Hauptstraße befuhr, wird gebeten, Kontakt zur Kriminalpolizei aufzunehmen.

Freising: Wer hat etwas gesehen?

Gestern Abend verursachte ein 79-jähriger BMW Lenker einen Verkehrsunfall und flüchtete durch mehrere Landkreise. Am Ende wurde er geschnappt. Auch in diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 08131/5610 melden können.