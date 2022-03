Freising: Unbekannter klaut Katalysator am P+R Parkplatz - Zeugen gesucht

Lena Hepting

Eine Frechheit: Am P+R Parkplatz wurde einer Freisingerin der Katalysator aus dem Auto geschnitten. Die Polizei sucht jetzt dringend nach Zeugen.

Am Dienstag zwischen 16 und 20 Uhr hatte eine 23jährige Freisingerin ihren Pkw VW Lupo am P+R Parkplatz in der Luitpoldstraße geparkt. Als sie mit dem Pkw nachhause fahren wollte stellte sie fest, dass das Fahrzeug nun deutlich lauter war. Tags darauf ließ sie ihr Kraftfahrzeug in der Werkstatt überprüfen.

Freising: Wer hat den Katalysator-Dieb gesehen?

Es stellte sich dabei heraus, dass der Katalysator herausgeschnitten und gestohlen wurde. Der Schaden wird auf circa 1000 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Freising unter Telefon 08161/53 05-0.

Allershausen: Rentner übersieht Absperrschranke

Gestern um 13.45 Uhr fuhr ein 70jähriger Rentner mit seinem Mountainbike auf der Verlängerung der Jobsterstraße Richtung Leonhardsbuch. Dabei übersah er eine Absperrschranke, fuhr dagegen und stürzte. Der Rentner wurde bei dem Sturz leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An seinem Fahrrad entstand nach eigenen Angaben kein Sachschaden.

Freising: Auf dem Lidl-Parkplatz angefahren

Gestern zwischen 16.15 und 16.45 Uhr hatte eine 66-jährige Rentnerin aus Freising ihren Pkw Mitsubishi Space Star in Weiß auf dem Lidl Parkplatz geparkt. Als sie nach dem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurückkam musste sie einen Schaden am linken Heck feststellen.

Ein noch unbekanntes Fahrzeug muss dagegen gefahren sein und der Fahrer hatte sich dann von der Unfallstelle entfernt ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. An dem Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Freising unter Telefon 08161/53050.