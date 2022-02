Freising: Unfall auf der A92 - Berufsverkehr stockt wegen Kollision von zwei Fahrzeugen

Von: Lena Hepting

Teilen

Gestern ereignete sich ein Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der A92. Ein zehn Kilometer langer Stau bildete sich im frühmorgendlichen Berufsverkehr. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Gestern ereignete sich ein Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der A92. Ein zehn Kilometer langer Stau bildete sich im frühmorgendlichen Berufsverkehr.

Am Donnerstagmorgen kam es auf der A92 in Fahrtrichtung München, zwischen den Anschlussstellen Moosburg-Süd und Erding zu einem Auffahrunfall zwischen einem Sprinter und einem Pkw.

Unfall auf der A92: Zehn Kilometer langer Stau im Berufsverkehr

Hierbei fuhr der 46-jährige Fahrer des Sprinters im Berufsverkehr auf den Pkw eines 21-jährigen Dingolfingers auf. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird insgesamt auf circa 15000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Langenpreising und eine Streife der Verkehrspolizei Freising.

Der linke Fahrstreifen musste zur Fahrbahnreinigung und Bergung des Sprinters für ca. eine Stunde gesperrt werden, wodurch sich ein massiver Rückstau über circa zehn Kilometer bildete. Um circa 7.20 Uhr wurde der linke Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden, sodass nun beide Fahrspuren wieder befahren werden können.

Schranke abgefahren: Zeugen gesucht

Vorgestern zwischen 15.45 Uhr und 16.30 Uhr kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug mit der Schrankenanlage eines in der Angerstraße ansässigen Unternehmens und riss diese aus der Verankerung.

An dem unbekannten Fahrzeug muss ein gut ersichtlicher Schaden entstanden sein, doch flüchtete der Verursacher ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Firma entstand ein Schaden von circa 6000 Euro. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug und dessen Lenker werden unter der 08161/5305-0, bei der Polizei Freising, entgegen genommen.

Marzling: Wendemanöver im Berufsverkehr missglückt

Gestern gegen 17.05 Uhr versuchte ein 73-jähriger aus Au i.d.Hallertau auf der Staatsstraße 2350, in Fahrtrichtung Langenbach, zu wenden. Er hatte sich verfahren und hielt die Örtlichkeit für geeignet um schnell umzudrehen.

Hierbei hatte er den entgegen kommenden Verkehr fest im Blick, übersah jedoch dass der Abstand zur ihm selber nachfolgenden 38-jährigen aus Langenbach nicht ausreichte. Beim Zurücksetzen kollidierte er mit seinem Pkw VW in den Pkw BMW der Geschädigten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 9500 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.