Zeugen gesucht: LKW-Fahrer flüchtet nach dem Unfall auf der A9 - Drei Personen verletzt

Von: Lena Hepting

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

In zwei Fällen sucht die Verkehrspolizei Freising derzeit Zeugen: Sowohl ein LKW-Fahrer als auch ein Wohnmobilfahrer sind nach einem Unfall flüchtig.

Am Freitag, 9. Juni, gegen 15.30 Uhr kam es auf der A9 in Fahrtrichtung München auf Höhe der Anschlussstelle Pfaffenhofen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Hierbei wollte ein Lkw auf dem rechten Fahrstreifen einen anderen Lkw überholen. Beim Überholvorgang übersah er einen 22-jährigen Skoda-Fahrer auf dem mittleren Fahrstreifen.

Es folgte eine Kettenreaktion, wobei der Lkw den Skoda touchierte, welcher dadurch auf linken Fahrstreifen schleuderte und in den angrenzenden Fahrbahnteiler stieß. Ein 31-jähriger VW-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen hatte keinen Möglichkeit mehr zu bremsen und fuhr in den Skoda, welcher daraufhin weitere 100 Meter mit geschliffen wurde, bis beide Pkws zum Stillstand kamen.

Schaden im vierstelligen Bereich

In den beiden vollbesetzten Pkws wurden hierdurch insgesamt drei Personen leicht verletzt. Diese mussten vor Ort rettungsdienstlich behandelt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war ebenfalls die Feuerwehr Schweitenkirchen vor Ort, wie auch das THW Freising. An den Pkws entstand ein Schaden von je 20 000 Euro.

Der unfallverursachende Lkw-Fahrer entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich über die Folgen zu vergewissern. Zeugen des Unfalls, insbesondere welche Angaben zum Lkw machen können, werden gebeten, sich an die Verkehrspolizei Freising unter Telefon 08161 95 20 zu wenden.

Unfallflüchtiger verliert Motorhaube

Am Freitag, 9. Juni, gegen 23 Uhr, teilte der Fahrer eines Wohnmobils mit, dass dieser über einen Gegenstand gefahren war, der auf der A 9 beim Autobahnkreuz Neufahrn lag. Ein Absuche durch eine Streife der VPI Freising an der Unfallörtlichkeit ergab, dass es sich bei dem Gegenstand um eine blaue Motorhaube handelte. Im weiteren Verlauf konnte an der rechten Schutzplanke am Ende der Überleitung von der A 92 München zur A 9 Nürnberg ein Streifschaden mit blauem Abrieb festgestellt werden.

Lackspuren von der Leitplanke und der Motorhaube wurden gesichert. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein bislang unbekannter Fahrführer gegen die Schutzplanke, verlor dabei seine Motorhaube, über die schließlich der Wohnmobilfahrer fuhr. An der Leitplanke entstand ein geschätzter Sachschaden von 4000 Euro.

Das Wohnmobil wurde am Unterboden beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Zeugen des Unfalls, insbesondere welche Angaben zum Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich an die Verkehrspolizei Freising unter Telefon 08161 95 20 zu wenden.