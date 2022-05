Freising: Unfall auf der A92 wegen Geisterfahrer - Drei Personen sind schwer verletzt

Von: Lena Hepting

Auch die Feuerwehr Freising war heute Morgen im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und Personen zu bergen. © Feuerwehr Freising

Heute Morgen gegen 4.35 Uhr kam es auf der A 92 kurz vor der Anschlussstelle Freising Ost in Richtung München zu einem Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein in München wohnhafter 78-Jähriger mit seinem VW Golf zwischen den Anschlussstellen Freising-Mitte und Freising-Ost falsch auf der Autobahn und kam den Autofahrern in Fahrtrichtung München auf dem linken Fahrstreifen entgegen.

Unfall auf der A92: Verletzte schweben nicht in Lebensgefahr

500 Meter vor der Anschlussstelle Freising-Ost kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem VW Amarok mit österreichischer Zulassung, der von einem 43-Jährigen gesteuert wurde. Infolge der Kollision überschlug sich der VW Amarok und landete rechts im Straßengraben. Der 78-Jährige Fahrer des VW Golfs kam mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Wegen der Kollision überschlug sich der VW Amarok und landete rechts im Straßengraben. © Feuerwehr Freising

Seine 77-Jährige Beifahrerin und der Fahrzeuglenker des VW Amarok wurden ebenfalls schwer verletzt und kamen mit weiteren Rettungskräften in die umliegenden Krankenhäuser. Bei keinem der Verletzten besteht derzeit Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft Landshut ordnete eine Blutentnahme beim Unfallverursacher an. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Autobahn musste für zwei Stunden komplett gesperrt werden. Die Ermittlungen hat die Verkehrspolizei Freising übernommen.

Der 78-Jährige Fahrer des VW Golfs kam mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. © Feuerwehr Freising