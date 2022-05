Freising: Unfallverursacher und Parkrempler flüchten - Wer hat etwas gesehen?

Von: Lena Hepting

Ein Parkplatzrempler und ein Unfallverursacher haben sich ihrer Verantwortung nicht gestellt und sich aus dem Staub gemacht, statt den Schaden zu melden.

Am Samstag gegen 12.15 Uhr parkte eine 28-jährige Dachauerin ihren VW in der Münchner Straße, um bei den örtlichen Geschäften einzukaufen. Nachdem sie sich zurück zu ihrem Fahrzeug begab stellte sie einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Der Verursacher hatte den Unfall nicht der Polizei gemeldet und seine Personalien hinterlassen.

Der entstandene Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08161/5305-0 mit der PI Freising in Verbindung zu setzen.

Freising: Parkrempler flüchtet - Zeugen gesucht

Samstagabend gegen 17 Uhr parkte eine Freisingerin ihren Ford im Clemensänger-Ring, um Einkäufe zu tätigen. Als sie sich zu ihrem Fahrzeug zurück begab, musste sie feststellen, dass ein unbekannter Fahrzeugführer gegen ihren Pkw fuhr und sich ohne Hinterlassen seiner Personalien von dem Unfallort entfernte. Der entstandene Schaden beträgt etwa 900 Euro. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08161/5305-0 mit der PI Freising in Verbindung zu setzen.

Kirchdorf: Trunkenheit am Steuer

Sonntag nach Mitternacht wurde ein 60-jähriger Kirchdorfer, welcher mit seinem Pkw unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch feststellen. Der Verdacht bestätigte sich nach Durchführung eines Atemalkoholtest, welcher einen Wert von über 1 Promille ergab. Der Fahrer muss nun mit einer Geldstrafe und dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.