Freising: Verkehrsunfall in Wolfersdorf - Vom Täter fehlt jede Spur

Von: Lena Hepting

Im Landkreis Freising kam es zu mehreren Straftaten. In Wolfersdorf begann ein Unfallverursacher Fahrerflucht, in Haag versuchte ein Dieb einen PKW zu knacken. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde gestern in Wolfersdorf gegen 16. 35 Uhr ein Stromverteilerkasten der Deutschen Telekom vollkommen zerstört. Der betroffene Stromverteilerkasten befindet sich neben der Straße und es ist davon auszugehen, dass dieser im Rahmen eines Verkehrsunfalls beschädigt wurde.

Bislang konnte kein Verursacher festgestellt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Wer Hinweise zur oben genannten Verkehrsunfallflucht geben kann, wird gebeten sich unter Telefon 08161/ 53050 bei der Polizeiinspektion Freising zu melden.

Haag: Dieb versucht einen PKW zu knacken

Ein 40-Jähriger parkte seinen PKW am Donnerstagnachmittag im Bereich des Haager Weihers, als er zurückkehrte konnte er Aufbruchspuren an der Fahrertür feststellen. Der bislang unbekannte Täter konnte nicht ins Fahrzeuginnere eindringen. Am Fahrzeug des 40 Jährigen entstand Sachschaden im Bereich der Fahrertür.

Wer Hinweise zum oben genannten Vorfall geben kann, wird gebeten sich unter Telefon 08161/5305-0 mit der Polizeiinspektion Freising in Verbindung zu setzten.

Freising: Fahrerin rutscht auf Gegenfahrbahn - Eine Verletzte

Eine 23-jährige Freisingerin befuhr gestern gegen zehn Uhr die B301 von Freising kommend in Richtung Erlau und kam aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Sie touchierte dabei mit ihrer linken Fahrzeugseite ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Alle Unfallbeteiligten wurden mit Verdacht auf leichte Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus Freising verbracht. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden und die B301 wurden im Rahmen der Unfallaufnahme Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehren Zolling und Tüntenhausen kurzzeitig gesperrt.