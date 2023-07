Erst beleidigt, dann Heckscheibe eingeschlagen: Freisinger wird handgreiflich und täuscht Verletzungen vor

Von: Lena Hepting

Diese Täuschung wurde nichts: Ein Fußgänger tat so, als wäre er von einem PKW angefahren worden. Dabei schlug er zuvor die Heckscheibe eines Freisingers ein. © Matti Björkman/dpa

Am Samstag, gegen 10.55 Uhr, befuhr 52-jähriger Langenbacher mit seinem Pkw die Heinestraße in Freising. Nach dem Eindruck eines Passanten tat er dies zu schnell, so dass dieser schrie „Fahr langsamer du Volldepp!“

Beleidungen und eine kaputte Heckscheibe: Fußgänger pöbelt gegen Langenbacher

Der Pkw-Fahrer setzte daraufhin zurück und der Fußgänger schlug ihm mit dem Ellenbogen die Heckscheibe ein, um sich im Anschluss zu Boden fallen zu lassen und vortäuschte angefahren worden zu sein. Nachdem zwei unbeteiligte Zeugen hinzukamen, gab der unverletzte Beschuldigte lediglich noch seinen Namen und Adresse an und verließ die Tatörtlichkeit mit den Worten, „ich will mit dem Scheiß nichts zu tun haben.“ Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt.