Graffiti auf der „Long Wall“: Mehr Platz für Street Art in Freising - Gemeinsam sprühen beim „Born2Splash“

Von: Lena Hepting

Platz für Kreativität: An der „Long Wall“ können sich ab jetzt Künstler austoben. © Hepting

Ein Zeichen für die Street Art: In Freising gibt es nun drei freie Flächen, an denen sich Künstler austoben können. Die „Long Wall“ wurde offiziell eingeweiht.

Bunte Graffitis zieren seit Samstag die 60 Meter lange Stützmauer an der Münchner Straße auf Höhe der Angerstraße 1. Dieser Platz, ab jetzt bekannt unter „Long Wall“, ist eine der drei „Free Wall“ Flächen, die die Stadt Freising für Street-Art-Künstler zur Verfügung gestellt hat. Über fünfzehn Sprayer hatten sich angemeldet, um bei der Veranstaltung „Born2Splash“ mitzumachen, bei der mehrere Künstler gleichzeitig an ihren Werken arbeiten konnten.

Genehmigung innerhalb kürzester Zeit

Die beiden Organisatoren Fynn Jäger und Jan Stümmel haben die Sache ins Rollen gebracht, als sie sich im vergangenen Jahr an Linken-Stadtrat Nicolas-Pano Graßy gewandt haben. Es fehle an Flächen für Street-Art-Künstler, genauso wie an Veranstaltungen, bei denen sich Gleichgesinnte austauschen können. Innerhalb kurzer Zeit gab es die Genehmigung für die Flächen „Bridge Wall“ (Brückenpfeiler an der Westtangente Nummer 27) und der „Longwall“ sowie ab 2024 ein Platz in der Nähe vom Saturnparkplatz.

Eine Ausnahme bildet die bereits existente „Masters Wall“ beim Wertstoffzentrum. Sie ist nicht frei besprühbar, jedoch können Skizzen beim Jugendzentrum eingereicht werden, zu denen eine Gestaltung genehmigt werden kann. Alle „Free Walls“ in Freising sind mit gelben Infotafeln gekennzeichnet, auf denen QR-Codes zu den Informationen und Regeln des Sprayens weiterleiten. Über diesen Meilenstein ist Fynn Jäger sehr stolz: „In München schaut man neidisch auf Freising. Denn dort geht seit Jahren nichts voran im Stadtrat, obwohl Künstler für ihre Flächen kämpfen.“

Mehr Platz für regionale Künstler

Jäger, der vor drei Jahren aus Nürnberg hergezogen ist, sieht in seiner Veranstaltung „Born2Splash“ großes Potenzial. Mit mehr Unterstützung wäre auch ein kleines „Street-Art“ Festival denkbar, bei dem an mehreren Orten gleichzeitig gesprüht wird. „Mir ist es wichtig, bei unseren Veranstaltungen die umliegenden Landkreise anzuziehen und daraus kein ‚Münchner-Ding‘ zu machen.“

Der Grund: Die Street-Art-Szene soll sich vor Ort weiter entwickeln und zu keinem Ableger mutieren. Willkommen ist natürlich trotzdem jeder, der mit seiner Kunst die Freiflächen bereichern möchte; beim „Born2Splash“ versammelten sich Sprüher aus dem Freisinger Landkreis, Erding und aus Kolumbien. Von der Street-Art-Thematik begeistert zeigt sich auch Daniel Petanic vom Jugendzentrum Tollhaus und Actionhall.

Er half dabei geeignete Flächen auszuwählen, die sowohl die Anwohner nicht störten, als auch groß genug sind, um gleichzeitig an komplexem Werken arbeiten zu können. Dennoch sollte es Publikum anziehen, was bei der „Long Wall“ definitiv gelungen ist. Junge, Senioren und Junggebliebene bestaunten die Werke schon bei ihrer Entstehung. Das Paradoxe daran greift Petanic auf: „Alle finden Graffiti cool, aber wenige wollen Orte dafür zur Verfügung stellen.“ Dass sich das nun ändert, zeigt die Stadt Freising, die verstanden hat, dass der Münchner Raum in der Street-Art-Szene seit den 80er Jahren bekannt ist