Hallberger Wiesn: Kofferversteigerung des Flughafens

Hallbergmoos: Am 20. April startet das beliebte Volksfest - Donnerstag kommt „Dolce Vita“

Von: Lena Hepting

Die Hallberger Wiesn beginnt schon morgen! © Oestereich

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause findet sie wieder statt: Die Hallberger Wiesn. Von 20. bis 24. April lockt ein volles Programm auf den Volksfestplatz.

Endlich wieder raus, endlich wieder unter die Leute! Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause findet sie heuer wieder statt: Die Hallberger Wiesn von 20. bis 24. April auf dem Volksfestplatz Hallbergmoos.

Hallberger Wiesn: Spendenlauf findet am Samstag statt

Bei aller Freude über Lockerungen der Corona-Maßnahmen trübt natürlich der fortdauernde Krieg in der Ukraine die Partystimmung. Entsprechend wird es am Samstag, 23. April, nach dem Kinder- und dem Fünf Kilometer-Lauf als zentrale Ausdauerveranstaltung einen Spendenlauf im Sport- und Freizeitpark geben. Die Anmeldungen hierzu sind ab 14 Uhr im Sportforum oder online möglich.

Die Festwirtfamilie Tremmel und die Gemeinde Hallbergmoos mit Bürgermeister Josef Niedermeir haben für ein abwechslungsreiches Volksfestprogramm gesorgt, das nach dem Standkonzert am Rathausplatz am Mittwoch, 20. April, um 17.30 Uhr und dem folgenden Zug der Vereine zum Festzelt am Volksfestplatz (Ecke Am Söldnermoos/Predazzoallee) der Hausherr höchstselbst mit dem Anzapfen des ersten Fassls eröffnet. Ab 18.45 Uhr spielen dann „Die neuen Münchsdorfer“ bayerische, böhmische und moderne Bierzeltmusik.

Hallberger Wiesn: „Business Lunch“, Kindernachmittag und „Dolce Vita“

Der Donnerstag, 21. April, beginnt mit dem vergünstigten Mittagstisch, der neudeutsch „Business Lunch“ getauft wurde. Danach haben ab 14 Uhr die Kinder ihre Freude, wenn das Taschengeld den ganzen Nachmittag doppelt so viel wert ist. Vergünstigte Preise der Fahrgeschäfte und für Softdrinks winken, außerdem hat das Jugendzentrum Hallbergmoos Spiele vorbereitet. Den Abend gestalten die Bühnenprofis von „Dolce Vita“.

Und rein geht‘s ins Wochenende mit dem Freitag, dem „Tag der Hallbergmooser Betriebe“. Um elf Uhr geht‘s erst mal sportlich los mit dem 3. Hallberger Wiesn-Cup auf dem Golfplatz in Eichenried - dass die Sieger später im Festzelt gefeiert werden, liegt auf der Hand. Dort werden sie auch schon von „Goldacher Buam“ erwartet, die den Seniorennachmittag musikalisch gestalten und in die Siegerehrung des Golfturnies ab 18.30 Uhr reinspielen. Wenn alle Pokale verteilt sind, sorgt „Tetrapack“ bei freiem Eintritt für „a Riesengaudi“, wie die Burschen versprechen.

Hallberger Wiesn: Gedenken an Harald Reents

Der Samstag steht dann ganz im Zeichen der schrecklichen Ereignisse in der Ukraine: Die Erlöse aus dem Spendenlauf um 16 Uhr fließen komplett in das vom Krieg gebeutelte Land. Ab 16 Uhr sind die Profis unterwegs, eine Stunde vorher machen sich schon die Kinder und Kurzstreckler auf den Weg.



„D‘Moosner“ sorgen ab 20 Uhr im Festzelt für rockige boarische Livemusik. Der Abend sollte nicht all zu lange dauern, denn am Sonntag, 24. April, gehört der Ökumenische Gedenkgottesdienst um 10.30 Uhr auf dem Volksfestprogramm. Der ist dem auf tragische Weise verstorbenen früheren Hallbergmooser Bürgermeister Harald Reents gewidmet.

Nach der besinnlichen Stimmung übernehmen die „Holledauer Hopfareißer“ den Laden und spielen zum Ausklang der Hallberger Wiesn auf. Unterbrochen wird die Kapelle um Bandleader Reiner Klier nur noch von Marco Vogl und den langohrigen Gesellen, die beim Eselrennen ab 15 Uhr um jede Sekunde kämpfen. Für alle Wiesn-Abende erlöschen die Tischreservierungen um 18.30 Uhr, und selbstverständlich gelten jeweils die aktuellen Covid 19-Einschränkungen.

Hallberger Wiesn: Kofferversteigerung des Flughafens

Die Flughafen München GmbH versteigert am Samstag, 23. April 2022 in Hallbergmoos Fundstücke, die am Airport vergessen oder verloren und nicht wieder abgeholt wurden. Die Versteigerung erfolgt im Rahmen des Hallbergmooser Volksfestes im Festzelt (Eck Am Söldnermoos/Predazzoallee). Zwischen 10.30 und 12.30 Uhr können die Fundstücke bereits besichtigt werden. Ab 13 Uhr schwingt der Auktionator Alfred Mittermeier seinen Hammer für die höchsten Gebote.