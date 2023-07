Hohenkammer Open Air: Non-Profit-Musikspektakel findet dieses Wochenende statt

Von: Lena Hepting

RPWL ist einer der Headliner am Samstag. © Fischer

Ein Musik Open-Air in Hohenkammer: Das möchte das HOA dieses Wochenende erstmals testen. Mit dabei: namenhafte und renommierte Bands aus dem Landkreis.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Das erste Hohenkammer Open-Air (HOA), das am Freitag, 21. und am Samstag, 22. Juli auf der Festivalwiese direkt neben dem Sportgelände des SV Hohenkammer über die Bühne geht, ist bereits in aller Munde. Kein Wunder, das Live-Musik-Spektakel, das der Förderverein Fußball des SV Hohenkammer auf die Beine stellt, hat es in sich.

Headliner: „RPWL“, „PSR“ und „Haifisch“

Es handelt sich um ein Open-Air der Extraklasse. Es treten über ein Dutzend namhafte und renommierte Bands auf. Darunter mit das Beste, was die drei Landkreise Freising, Pfaffenhofen und Dachau zu bieten haben. Das Spektrum reicht von Rock, Pop und Punk über Funk & Soul bis hin zu Hip-Hop, Reggae und bayerischer Blasmusik. Das Programm steht, der Countdown läuft.

Louis Thomass & The Surfing Cowboys treten am Samstag um 18 Uhr auf. © Fischer

Zu den Headlinern zählen etwa die international bekannte Freisinger Art + Prog-Rockband „RPWL“, die Kult-Punk-Combo „PSR“ oder das zappaesk und beinhart zu Werke gehende Avantgarde-Trio „Haifisch“. Nicht zu vergessen Lokalmatadore wie „HeToRo“, die Westcoastsound-Formation „Louis Thomass & The Surfing Cowboys“, „Back To Therapy“ oder der Singer-Songwriter Mathias Wiener, der an beiden Tagen auch durchs Programm führen wird. Es geht ganz bewusst quer Beet durch alle Genres. Stilbrüche inbegriffen.

HOA: Von der Region für die Region

Das HOA soll ein Musik- und Kulturfestival aus der Region für die Region sein. Eines, das allen Stilrichtungen eine Bühne bereitet. Eines, das den BesucherInnen eine möglichst große Bandbreite bieten möchte. Da passt es hervorragend ins Bild, dass auch der Liederhort Fidelitas oder das Hurra Kinder Musiktheater von Johanna Weinberger mit von der Partie sind.

Bis zum Festivalwochenende hat das Orga-Team um den Fördervereinsvorsitzenden Markus Skylnik noch alle Hände voll zu tun. Und erst recht, wenn es los geht. Überall werden Leute gebraucht, die mithelfen und ihren Teil zum Gelingen des HOA beitragen wollen. Ungefähr siebzig Kräfte pro Tag werden nötig sein um alles am Laufen zu halten. Wer mithelfen möchte kann sich noch spontan unter Telefon 0170/2283895 oder unter info@hohenkammer-openair.de melden.

Ein Festival für alle Generationen

Seine Unterstützung zugesagt hat bereits der Abseits-Verein Freising. Dessen Vorsitzender Norbert Bürger ist maßgeblich am Zustandekommen beteiligt. Der mehrfach preisgekrönte Musiker und Komponist ist Mitinitiator und zeichnet unter anderem für die Programmgestaltung verantwortlich. Alles in allem also eine große Herausforderung. Aber auch eine, die sich lohnen kann für den SV Hohenkammer. Der Erlös der Non-Profit-Veranstaltung ist für die Jugendarbeit im Verein vorgesehen. So will es die Satzung des Fördervereins und so wollen es die Verantwortlichen.

Gemeinsam packen sie es an: Das Orga-Team ist gespannt, wie das Hohenkammer Open Air bei den Besuchern ankommt. © Fischer

Neben dem Lokalkolorit und der großen musikalischen Bandbreite liegt Skylnik und seinem Orga-Team eines ganz besonders am Herzen: Es soll ein Festival für alle Generationen, für Familien mit Kindern und Musikfans aller Altersklassen werden. Eines, das die Region noch nicht gesehen hat und eines, das keine Eintagsfliege sondern der Start, ja, die Initialzündung für eine ganze Serie sein soll .Bliebe noch die Kulinarik zu nennen. Auch hier wollen die Veranstalter in die Vollen. Mit Streetfood vom Feinsten. Dafür legen sich die Betreiber des Vereinsheims, Kevin Krusche sowie Irfan Ünlü von Feinkost „Mezze FS“ in Freising mächtig ins Zeug.

Tickets gibt es noch hier zu erwerben.

Programm am Freitag:

15.30 Uhr: Einlass

16.15 Uhr: Offizielle Eröffnung

16.30 Uhr: Chilantey (Reggae,Ska)

18 Uhr: Back To Therapy (Rock & Soul)

19.30 Uhr: PSR (Punk)

21 Uhr: Jacuzzi (Funk, HipHop)

22.30 Uhr: Haifisch (Avantgarde Pop).

Programm am Samstag:

13 Uhr: Blasmusik Hohenkammer (Volles Roah)

14.30 Uhr: Liederhort Fidelitas

15 Uhr: Kinderchor Newkammer (Die Kaderschmiede)

15.40 Uhr: Mathias Wiener (Singer/Songwriter)

16 Uhr: HeToRo (Pop, Rock, Reggae, Funk)

17.15 Uhr: Hurra Musiktheater für Kinder (Zwergengeschichten mit Musik)

18 Uhr: Louis Thomass & The Surfing Cowboys (Westcoast)

19.30 Uhr: Baiser Salé (Reggae)

21 Uhr: Sacrifice In Fire (Melodic Death Metal)

22.30 Uhr: RPWL (Progressive Rock).