Hohenkammer: Tödlicher Unfall auf der B13: 23-jähriger verstirbt nach einem Frontalzusammenstoß

Von: Lena Hepting

Teilen

Ein tragischer Unfall ereignete sich in den Morgenstunden. Ein 23-Jähriger stirbt bei einem Zusammenstoß mit einem 61-Jährigen. Dieser kam erlitt leichte Verletzungen. © Julian Stratenschulte/dpa

Ein tragischer Unfall ereignete sich in den Morgenstunden. Ein 23-Jähriger stirbt bei einem Zusammenstoß mit einem 61-Jährigen. Er erlitt leichte Verletzungen.

In den heutigen Morgenstunden gegen sechs Uhr befuhr ein 61-Jähriger aus dem Landkreis Neuburg/Donau, mit seinem Pkw die Bundesstraße 13 von Pfaffenhofen a.d. Ilm in Richtung München. Auf einem unübersichtlichen Teilstück zwischen Niernsdorf und Hohenkammer setzte er zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an.

Tödlicher Unfall: Zusammenstoß wegen Überholmanöver

Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 23-Jähriger aus Pfaffenhofen die B 13 in nördlicher Fahrtrichtung. Der 61-jährige Hyundai-Fahrer konnte an der Kuppe nicht mehr rechtzeitig einscheren und kollidierte frontal mit dem Entgegenkommenden VW Passat. Der 23-jährige Fahrer des Passat musste durch die Feuerwehr aus dem stark deformierten Fahrzeug geborgen werden.

Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Unfallverursacher hingegen wurde nur leicht verletzt und ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge erlitten bei dem Verkehrsunfall einen Totalschaden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf circa 40.000 Euro belaufen.

Tödlicher Unfall: Bundesstraße für mehrere Stunden gesperrt

Durch die Staatsanwaltschaft wurde die Sicherstellung der Unfallfahrzeuge angeordnet und ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Die Bundesstraße war zwischen Reichertshausen und Hohenkammer für mehrere Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr, insbesondere in Fahrtrichtung München wurde weitläufig umgeleitet.