Kranzberg: Unbekannter wirft Steine auf die Autobahn - Fenster beschädigt, LKW-Fahrer unverletzt

Von: Lena Hepting

Gestern wurde die Windschutzscheibe eines LKW-Fahrers auf der A9 von einem Stein eingeworfen. Der Unbekannte „Werfer“ wird nun von der Polizei gesucht. © Fotostand/imago

Gestern wurde die Windschutzscheibe eines LKW-Fahrers auf der A9 von einem Stein eingeworfen. Der Unbekannte „Werfer“ wird nun von der Polizei gesucht.

Am Montag gegen 9.50 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Berufskraftfahrer mit seinem Sattelzuggespann die Bundesautobahn A9 in Richtung München. Auf der Brücke Höhe Thurnsberg, Gemeinde Kranzberg, erkannte er eine Person, welche bewusst einen Stein mit ca. 15 Zentimeter Durchmesser herunter warf, welcher frontal in die Windschutzscheibe seiner Zugmaschine einschlug.

Steinewerfer gesucht: Polizei sucht Zeugen

Glücklicherweise gelangte der Stein nicht in das Fahrzeuginnere, sodass der Fahrer unverletzt blieb. Die Scheibe wurde durch den Aufprall jedoch komplett zerstört. Der Schaden wird hier auf circa 1500 Euro geschätzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Beteiligung mehrere Streifen blieb erfolglos.

Der Fahrer der Sattelzugmaschine konnte den Steinewerfer wie folgt beschreiben:

-männlich

- ca. 12 bis 15 Jahre

- blau/schwarze Oberbekleidung

Nach dem Wurf ist der Tatverdächtige vermutlich in Richtung Thurnsberg gegangen.

Zeugen, die zum Tatzeitpunkt Feststellungen hinsichtlich einer oder womöglich mehrerer Personen im Bereich der Brücke bei Thurnsberg gemacht haben, werden dringend gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Freising unter der 08161-9520 zu melden.