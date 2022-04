Marzling: 41-jährige knallt in eine Opel-Fahrerin - Sie kommt mit leichten Verletzungen davon

Unfall in der Freisinger Straße: Eine 41-Jährige rammte eine 44-jährige Opelfahrerin. Die Geschädigte kommt mit leichten Verletzungen davon.

Gestern Vormittag kam es in Marzling zu einem Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 44-jährige Frau aus dem Landkreis Freising fuhr mit einem Pkw Opel in Marzling auf der Freisinger Straße und wollte nach der Tankstelle nach links abbiegen. Sie musste verkehrsbedingt warten.

Eine nachfolgende 41-jährige Fahrerin eines BMW Mini bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf den Opel auf. Bei dem Unfall wurde die Opelfahrerin leicht verletzt. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 7000 Euro.

Allershausen: Mercedes Außenspiegel geklaut

Im Zeitraum vom 5. April, 12 Uhr, bis 6. April, 17 Uhr, klaute ein bisher unbekannter Dieb die beiden Außenspiegelgläser von einem schwarzen Mercedes ML 350, der am Kiesparkplatz in Allershausen in der Kesselbodenstraße abgestellt war. Von dem Dieb fehlt bisher jede Spur. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefon 08161/53050. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa. 200 Euro.