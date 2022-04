Moosburg: „Kinder in Not“ - Ferdinand Winterstötters

Helfer spielen Osterhase

Von: Lena Hepting

Sorgte für Frohe Ostern: Ferdinand Winterstötter. © Privat

Ferdinand Winterstötter und seine Helfer haben über die Feiertage wieder Osterhase gespielt. Ausgewählte Kinder bekamen Osternester mit nützlichen Inhalten.

Ferdinand Winterstötter aus Moosburg hat keine Osterferien! Der Initiator der Aktion „Kinder in Not“ hat es längst zur Tradition werden lassen, auch zum Osterfest an jene kleinen Mitbürger zu denken, die es im Leben nicht all zu üppig haben und hat am anstehenden Karsamstag an ausgewählte Kinder Osternester verteilt mit leckeren, aber auch nützlichen Inhalten.

Ferdinand Winterstötter: Augenmerk liegt auf einer ukrainischen Familie

Eier, Schokolade oder Buntstifte und Malbücher wird der Wohltäter ausfahren und dabei selbst zum zweibeinigen Osterhasen. Ein Gutteil seiner Aufmerksamkeit gehört aktuell einer durch den Ukrainekrieg verwitweten geflüchteten Mutter und ihren beiden fünf- und siebenjährigen Kindern.



Die so dramatisch dezimierte Familie ist im Moosburger Raum privat untergebracht und kann jede Hilfe gebrauchen - gerade was Utensilien des täglichen Lebens betrifft. Winterstötter hat schon einiges besorgt, als nächstes wären gut erhaltene Kinderräder eine enorme Unterstützung.

Ferdinand Winterstötter: Schwimmkurs für sozial benachteiligte Kinder

„Es steht natürlich nicht fest, wie lang diese Familie bei uns sein wird, aber wir wollen diese Zeit unbedingt nützen, durch Gastfreundschaft und nützliche Aufmerksamkeiten so leicht wie möglich zu machen und so es geht die Psyche der drei zu entlasten“, sagt Ferdinand Winterstötter, der aber auch schon mittelfristig neue Pläne hat: Im Moosburger Freibad wird im Frühsommer ein Schwimmkurs für sozial benachteiligte Kinder durchgeführt, der bereits ausgebucht ist.

Winterstötter gleicht die Kosten von seinem Aktionskonto aus, freut sich aber natürlich wie immer über jede Aufmerksamkeit aus der Bevölkerung. Das Spendenkonto der Aktion „Kinder in Not“ lautet IBAN: DE42 7435 174 0004 3046 3 20. Betreff: Spende „Aktion Kinder in Not“.