Moosburg: Orkantief „Ylenia“ richtet einige Schäden an - Feuerwehr rückt aus

Von: Lena Hepting

Das Orkantief „Ylenia“ zieht über das Bundesgebiet und beschäftigte am Donnerstag auch die Moosburger Floriansjünger, welche an mehreren Orten im Einsatz waren. © Freiwilligen Feuerwehr Moosburg

Bereits um 7.46 Uhr wurden die Moosburger Floriansjünger zum ersten Einsatz des Tages alarmiert. Ein umgestürzter Baum sorgte dafür, dass eine Feuerwehrzufahrt zu einem Gebäude nicht mehr erreicht werden konnte. Da diese für Notfälle stets freizuhalten ist, wurde die Zufahrt von den Einsatzkräften geräumt. Nach einer dreiviertel Stunde konnte die Einsatzstelle im Krankenhausweg beendet werden.

Orkantief „Ylenia“: Sturmschäden in Moosburg

Nur wenigen Stunden später wurde die Feuerwehr Moosburg erneut zur Hilfeleistung angefordert. In der Fliederstraße drohte das Dach eines Carports vom Sturm mitgerissen zu werden. Daher machten sich zwölf Floriansjünger in zwei Fahrzeugen auf den Weg zur genannten Adresse. Vor Ort wurde das Dach zuerst gegen Absturz soweit gesichert, so dass es im Anschluss sicher zu Boden gebracht werden konnte.

Zeitgleich waren weitere Einsatzkräfte in der Straße „Langer Weg“ tätig. Hier mussten Bäume beseitigt werden, welche dem Orkan nicht mehr Stand gehalten haben und die Straße blockierten.



Kurz vor 15.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Münchner Straße gerufen. Dort drohte gegenüber der Bruder Konrad Kapelle ein größerer Ast auf die Fahrbahn und den dortigen Fußweg zustürzen. Hier kam erneut die Drehleiter zum Einsatz, wodurch der Ast sicher zu Boden gebracht werden konnte. Hierfür musste die Straße halbseitig gesperrt werden, wodurch weitere Maßnahmen zur Verkehrslenkung erforderlich wurden.