Moosburg: Schwerer Verkehrsunfall - 15-jähriger kracht in mehrere Autos, inklusive einer Polizeistreife

Von: Lena Hepting

Teilen

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Am Samstag kam es in Moosburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 15-jähriger wollte vor einer Polizeistreife flüchten und verletzte dabei vier Personen.

Am Samstag in den frühen Morgenstunden erhielt die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord eine Mitteilung über einen jungen Fahrzeugführer, der ohne im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein einen weißen Pkw BMW der 4er-Reihe führe und mit diesem gerade im Zuständigkeitsbereich der PI Moosburg unterwegs sei.

Verkehrsunfall in Moosburg: 15-jähriger flüchtet vor der Polizei

Gegen 02.30 Uhr stellte eine uniformierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Moosburg ein verdächtiges Fahrzeug auf Höhe des Aquaparks in Moosburg fest, dessen Beschreibung zur Mitteilung passte. Beim Versuch, den Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen und seine Fahrtauglichkeit zu überprüfen, ignorierte dieser die Anweisungen der Polizeibeamten und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon, um sich so in Begleitung eines weiteren Beifahrers der polizeilichen Kontrolle zu entziehen.

Bei seiner anschließenden Fahrt durch Moosburg missachtete er sämtliche einschlägigen Verkehrsvorschriften. Er fuhr schließlich über die Verlängerung der Böhmerwaldstraße in die Erzgebirgsstraße ein, obwohl dieser Abschnitt der Verkehrsfläche nur für Fußgänger freigegeben und aus diesem Grund baulich mit einem mittigen Sperrpfosten versehen ist.

Beim Überfahren des stählernen Sperrpfostens verlor der junge Fahrzeuglenker die Kontrolle über den BMW und schleuderte im weiteren Verlauf gegen insgesamt vier am Rande der Erzgebirgstraße geparkte Fahrzeuge, die dadurch beschädigt wurden. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der erst 15-jährige Fahrzeugführer unverzüglich seine Flucht im Fahrzeug fort.

Verkehrsunfall in Moosburg: 21-jährige Polizeibeamtin und Beifahrerin schwerer verletzt

Ohne bislang bekannten Grund leitete er wenig später und noch in der Erzgebirgstraße eine sofortige Vollbremsung ein, die zu einer heckseitigen Kollision des nachfolgenden Streifenfahrzeuges mit dem BMW führte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des Unfallflüchtigen gegen eine Betonmauer geschoben, die zu einer dortigen Grundstücksbefriedung gehörte. Auch hier erstand erneut erheblicher Sachschaden.

Beide Insassen im Fluchtfahrzeug, der 15-jährige Fahrzeuglenker und der 17-jährige Beifahrer, wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie wurden zur Erstversorgung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Nicht ganz so glimpflich ging der Zusammenprall für die Streifenbesatzung aus. Während der Polizeibeamte am Steuer ebenfalls leichte Verletzungen davontrug, wurde die 21-jährige Polizeibeamtin und Beifahrerin schwerer verletzt. Sie zog sich durch den Aufprall mehrere Prellungen und einen Knochenbruch zu und blieb zunächst in stationärer Behandlung.

Verkehrsunfall in Moosburg: Schaden beträgt rund 200 000 Euro

Der verursachte Unfallgesamtschaden beziffert sich nach einer ersten Schätzung am Unfallort auf rund 200.000 Euro. Neben der erheblich beschädigten Betonmauer und den genannten vier geparkten Fahrzeugen entstand sowohl am BMW des 15-Jährigen als auch dem Dienstfahrzeug der Polizei Totalschaden.

Aus Gründen der Neutralität hat die Verkehrspolizeiinspektion Freising als zuständige Verkehrsfachdienststelle noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen. Diese zielen unter Beteiligung eines unfallanalytischen und technischen Gutachters darauf ab, die verschiedenen Verkehrsunfallhergänge und deren Ursächlichkeiten darzustellen. Zu diesem Zwecke wurden u.a. der BMW 4er und der Streifenwagen sichergestellt.

Verkehrsunfall in Moosburg: Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Nicht zuletzt ist es Aufgabe der polizeilichen Ermittlungen zu klären, die unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Landshut erfolgen, unter welchen Umständen der Jugendliche an den Pkw BMW gelangte, der der Familie des jungen Mannes gehört.

Mögliche weitere Zeugen oder betroffene Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Freising unter Telefon 08161/9520 zu melden.