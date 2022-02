Neufahrn: Illegale Hundeschmuggler auf A9 festgenommen- Welpen in schlechter Verfassung

Von: Lena Hepting

Gestern Nachmittag kontrollierten die Schleierfahnder der Verkehrspolizei Freising einen verdächtigen Kleinbus. Der Befund: Drei Welpen in schlechter Verfassung. © Polizeiinspektion Freising

Gestern Nachmittag kontrollierten die Schleierfahnder der Verkehrspolizei Freising einen verdächtigen Kleinbus. Der Befund: Drei Welpen in schlechter Verfassung

Den richtigen Riecher hatten die Schleierfahnder der Verkehrspolizei Freising am Dienstag Nachmittag auf der A9: An der Rastanlage Fürholzen-Ost wurde ein bulgarischer Kleinbus einer allgemeinen Kontrolle unterzogen. Im Bus fanden die Beamten drei Hundewelpen für welche der Fahrer zwar Heimtierausweise aushändigte, diese jedoch nicht für die transportierten Welpen ausgestellt wurden.

Welpen-Schmuggler: Keine echten Dokumente und weitere Ordnungswidrigkeiten

Echte Dokumente konnten die bulgarischen Insassen nicht vorzeigen. Im weiteren Verlauf konnten zwei Hauptbeschuldigte ermittelt werden, welche sich nun wegen Urkundenfälschung sowie weiterer Ordnungswidrigkeiten verantworten müssen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die 34- und 35-jährigen Personen, welche in Deutschland keinen Wohnsitz haben, wieder entlassen.

Die drei Hundewelpen sind noch viel zu jung, um ohne ihre Mutter leben zu können. Sie werden jetzt in der Quarantänestation des Tierheims betreut. © Polizeiinspektion Freising

Die noch viel zu jungen Hundewelpen wurden an das Tierheim übergeben. Laut Beurteilung der Tierärztin wurden sie viel zu früh von der Mutter getrennt und waren in schlechter körperlicher Verfassung. Da die in Deutschland notwendigen Impfungen fehlen, werden sie nun in der Quarantänestation versorgt und von den Tierärzten betreut.

Welpen-Schmuggler: Tipps vom Veterinäramt -Lassen Sie sich das Muttertier unbedingt zeigen. Beobachten Sie dabei auch deren Umgang mit den Welpen. - Niedrige Verkaufspreise deuten oft auf einen unseriösen Züchter hin. - Seriöse Züchter möchten wissen, in welche familiären und häuslichen Verhältnisse der Welpe kommt. - Bestehen Sie unbedingt auf einen Kaufvertrag, der auch die Haftung des Verkäufers beinhaltet. - Lassen Sie sich nicht auf Verkäufe auf Parkplätzen, Märkten, dreckigen Hinterhöfen oder aus einem Kofferraum heraus ein. - Achten Sie darauf, dass die Welpen nicht zu dünn oder aufgebläht sind, ein gepflegtes Fell haben und sich nicht apathisch verhalten. - Unseriöse Züchter bieten oftmals mehrere Rassen an. Bei mehr als zwei Rassen und mehr als vier Würfen im Jahr, sollten Sie hellhörig werden.