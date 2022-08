Neufahrn: LKW-Fahrer stürzt durch Leitplanke - Ein geplatzter Reifen war der Grund

Von: Lena Hepting

Teilen

Gestern durchbrach ein 59-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug eine Mittelschutzleitplanke auf der A92. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Gestern durchbrach ein 59-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug eine Mittelschutzleitplanke auf der A92. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand.

Ein 59-jähriger Berufskraftfahrer fuhr gestern mit seinem Sattelzug auf der Bundesautobahn 92 in Fahrtrichtung Deggendorf. Zwischen dem Autobahn Kreuz Neufahrn und der Anschlussstelle Eching-Ost platzte der linke Reifen der Sattelzugmaschine. Dadurch verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Unfall auf der A92: Zwei Fahrstreifen für mehrere Stunden gesperrt

Anschließend kam er in der Mittelschutzleitplanke, nur wenige Meter hinter einer Schilderbrücke, zum Stehen. Durch den starken Aufprall wurde zusätzlich die Mittelschutzleitplanke in Fahrtrichtung München beschädigt. Für die Bergungsarbeiten wurden die jeweils zwei linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Deggendorf und München für mehrere Stunden gesperrt.

Zur Absicherung der Unfallstelle wurden zusätzlich Einsatzkräfte der Autobahnmeisterei Freising, Feuerwehr Eching sowie der Feuerwehr Neufahrn b. Freising hinzugezogen. Durch den Verkehrsunfall entstanden am Sattelzug Beschädigungen am Tank, wodurch Betriebsstoffe in das Erdreich einsickerten. Diesbezüglich wurde das Wasserwirtschaftsamt verständigt.

Unfall auf der A92: Bergungsarbeiten bis in die Morgenstunden

Die Bergungs- sowie Absicherungsarbeiten dauerten bis in die späten Nachtstunden. Aufgrund der Verunreinigung des Erdreichs fanden in den Morgenstunden des 16.08.2022 Aushubarbeiten in dem zur Fahrbahn angrenzenden Grünstreifen statt. Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 20000 Euro.