Verdacht auf Massenschlägerei: Polizei rückt zum Freisinger Skatepark aus

Von: Lena Hepting

Dieser Verdacht bestätigte sich glücklicherweise nicht: Die Polizei Freising wurde am Wochenende in den Skateplatz zu einer Massenschlägerei gerufen.

Am Freitag, 26. Mai, wurde der Polizei gegen 17.40 Uhr eine Massenschlägerei zwischen 40 bis 50 Personen am Skateplatz in der Parkstraße in Freising mitgeteilt. Aufgrund der gemeldeten Personenanzahl wurden Kräfte der Bereitschaftspolizei Dachau hinzugezogen. Vor Ort konnten mehrere Jugendgruppen festgestellt werden.

Während der Sachverhaltsaufnahme konnte jedoch ermittelt werden, dass es sich lediglich um eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gehandelt hatte. Es wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen, die Hintergründe sowie die beteiligten Personen stehen bislang noch nicht fest. Wer im Zusammenhang mit der Körperverletzung Beobachtungen gemacht hat und hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Freising unter der Telefonnummer 08161/5305-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht nach Ausweichmanöver

Am Freitag, 26. Mai befuhr eine 30-jährige Erdingerin mit ihrem Pkw die Straße Am Logistik Park in Langenbach. Aufgrund eines vor ihr plötzlich rückwärtsfahrenden Lkws musste die Pkw-Fahrerin rangieren, um dem Lkw auszuweichen. Hierbei touchierte sie einen geparkten Anhänger wodurch ein Sachschaden von circa 2500 Euro entstand.

Der verursachende Lkw fuhr anschließend weiter, ohne seine Beteiligung am Verkehrsunfall anzugeben .Wer im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht hat und hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Freising unter der Telefonnummer 08161/5305-0 in Verbindung zu setzen.