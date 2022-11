Schwager brutal attackiert - Moosburger wurde mit einem Hammer lebensgefährlich verletzt

Von: Lena Hepting

Am vergangenen Freitag wurde ein 41-Jähriger festgenommen. Er steht im Verdacht, seinen Moosburger Schwager lebensgefährlich verletzt zu haben. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Einen 41-jährigen Mann konnte die Kriminalpolizei am vergangenen Freitag in einem Hotel festnehmen. Er steht im Verdacht, seinen Schwager lebensgefährlich verletzt zu haben.

Brutale Attacke auf Moosburger: Schwager schlägt mit dem Hammer auf den Kopf ein

Nach bisherigen Ermittlungen war der in Kanada lebende Mann nach Deutschland eingereist, um mit seinem Schwager familiäre Angelegenheiten zu klären. Hierfür hatte er sein späteres Opfer am vergangenen Freitag gegen sechs Uhr morgens in Moosburg aufgesucht.

Vor dem Wohnanwesen des Geschädigten passte der Tatverdächtige seinen 53-jährigen Verwandten ab und schlug mit einem mitgeführten Hammer auf dessen Kopf ein. Als Passanten auf die Tat aufmerksam wurden und zu Hilfe eilten, flüchtete der 41-Jährige mit einem Mietwagen.

Brutale Attacke auf Moosburger: Der Tatverdächtige wurde bereits festgenommen

Das Opfer erlitt potentiell lebensgefährliche Kopfverletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Kriminalpolizei Erding hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und umfangreiche Fahndungsmaßnahmen veranlasst. Tatsächlich konnte der 41-Jährige am Abend in einem Hotel in Landshut festgenommen werden.

Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft Landshut wurde ein Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes beantragt, der durch den zuständigen Richter in Kraft gesetzt wurde .Der Tatverdächtige wurde an eine Haftanstalt überstellt.