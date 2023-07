Sturmnacht im Landkreis: Über 200 Einsätze für die Feuerwehr und mehrere Stromausfälle

Von: Lena Hepting

In Inkofen rückten die Einsatzkräfte zu Straßeneinsätzen aus. © Kreisbrandinspektion Freising und THW Freising

Die gestrige Sturmnacht hat für über 200 Einsätze bei den Feuerwehren im Landkreis gesorgt. Auch Stromausfälle gab es flächendeckend in einigen Ortschaften.

Über 200 Einsätze für die Feuerwehren, ein großflächiger Stromausfall: Der Sturm in der Nacht zum Mittwoch hat die Einsatzkräfte im Landkreis Freising auf Trab gehalten. Es gab einen flächendeckenden Stromausfall in den Gemeinden Wang, Marzling, Langenbach, Nandlstadt, Zolling und Moosburg. In den Bereichen Bergen und Palzing gab es morgens um acht Uhr immer noch Probleme. „Wir haben noch mehrere Ausfälle“, hieß es vonseiten der Bayernwerke. Deren Techniker sind draußen und versuchen, die Störungen schnellstmöglich zu beheben.

30 Feuerwehren waren im Einsatz: Den Günzenhausener Maibaum hat es erwischt

Zahlreiche Bäume knickten um und sorgten damit zum Teil für gesperrte Straßen und demolierte Fahrzeuge. „Es waren meist vereinzelte Bäume. Der Sturm hat keine Schneise gezogen wie im Juni 2022“, sagte Kreisbrandrat Manfred Danner. Insgesamt waren in der Nacht zum Mittwoch 30 Feuerwehren im Einsatz. Der erste Alarm kam aus Günzenhausen.

In Au musste ein Baum von der Straße geräumt werden. © Kreisbrandinspektion Freising und THW Freising

„Dort ist der Maibaum umgefallen“, so Danner. Danach gingen die Notrufe im Minutentakt ein. Die Kreiseinsatzzentrale in der Freisinger Feuerwache wurde besetzt, ebenso wie zahlreiche Feuerwehrhäuser im Landkreis, die in solchen Lagen als „Leuchttürme“ – also als Anlaufstationen für die Bevölkerung – dienen.

Probleme mit der Stromversorgen wurden weitestgehend gelöst

Die Probleme mit der Stromversorgung entstanden durch beschädigte Mittelspannungsleitungen in den Umspannwerken Au und Zolling. Während weite Teile innerhalb kurzer Zeit wieder ans Netz gingen, gab es in Bergen größere Schwierigkeiten. Eine Stromleitung war gerissen und auf die Straße gefallen. Kreisbrandrat Danner ließ deswegen das THW Freising alarmieren.

Ein Trupp brachte dann das landkreiseigene Diesel-betriebene Notstromaggregat nach Bergen, das seither Strom produziert und ins Netz einspeist. „Wir fahren heute Vormittag nochmal raus zum Nachtanken“, sagte Marco Eisenmann vom THW. Wann genau die Stromversorgung wiederhergestellt ist, dazu konnte das Bayernwerk bisher keine Angaben machen.