Sybille Zahn aufgefunden - Die 50-jährige Freisingerin ist wieder zu Hause

Suchmaßnamen waren erfolgreich

Die 50-jährige Sybille Zahn aus Freising, die vermisst wurde, wurde wieder aufgefunden. Sie ist seit heute wieder zuhause.

+++Nachricht vom 10. November+++

Die Freisingerin Sybille Zahn wird seit vorgestern Abend vermisst. Die 50-jährige befindet sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Auffindung, weshalb nun auch im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten gesucht wird.

Vermisstenfahndung nach Sybille Zahn: Wurde sie am Freisinger Bahnhof gesehen?

Sybille Zahn hielt sich vergangenen Montag bis gegen 18 Uhr in der Katharina-Geisler-Straße in Freising auf und ist seither unbekannten Aufenthalts. Im Rahmen der bislang durchgeführten Suchmaßnahmen, in die neben mehreren Streifenbesatzungen auch ein Hubschrauber und Personensuchhunde eingebunden waren, konnte die Vermisste nicht aufgegriffen werden.

Unter Umständen hielt sie sich nach ihrem Verschwinden im Bereich des Freisinger Bahnhofs auf. Wer kann Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort geben? Die Polizeiinspektion Freising ist unter Telefon 08161/53050 zu erreichen. Hinweise nimmt aber auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.