Thalhausen: „Red Stadl Night“ findet wieder statt - DJ „FloKee“ und die Band „Rock Wave“ sind mit dabei

Von: Lena Hepting

So war‘s 2019: Die „Red Stadl Night“ macht Laune. © Privat

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet die Red Stadl Night in Thalhausen wieder statt. Am Mittwoch, 25. Mai, wird im Roten Stadl wieder gerockt.

Wer kennt sie nicht, die Red Stadl Night in Thalhausen? Nach zwei Jahren Corona-Pause findet sie heuer endlich wieder statt. Am Mittwoch, 25. Mai, der Nacht vor Christi Himmelfahrt, wird im Roten Stadl in Thalhausen wieder gerockt. In der Halle sorgt der bekannte DJ „FloKee“ wieder für super Stimmung - und im Zelt können die Besucher mit der Band „Rock Wave“ abfeiern.

„Red Stadl Night“ in Thalhausen: Dieses Jahr inklusive Feuerwehr Jubiläum

Aber Achtung: „Diese Party gefährdet die Gesundheit!“ warnen die Veranstalter augenzwinkernd. Heuer ist die „Red Stadl Night“ eingebettet in die Festlichkeiten zum 150. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Thalhausen, die vom Mittwoch bis zum Sonntag, 29. Mai, andauern.

Am Samstag, 28. Mai, steht dabei das Bürgerfest der Gemeinde Kranzberg ab 11.30 Uhr auf dem Programm. Ganz besonders für die ältere und die jüngere Generation eine echte Pflichtveranstaltung, denn die Jugendfeuerwehren führen für alle Abenteurer die „Spiele ohne Grenzen“ durch, die Jugendfeuerwehren aus dem ganzen Landkreis messen sich hierbei. Und wer‘s lieber a bissl ruhiger hat, ist beim Seniorennachmittag bestens aufgehoben.



„Red Stadl Night“ in Thalhausen: Festzug am Tag darauf

Bitte am Samstag nicht zu lang feiern, denn am Sonntag, 29. Mai, heißt es früh raus: Um 6.30 Uhr schon erfolgt der Weckruf für alle Vereine, die dann ab acht Uhr beim Empfang zusammenkommen. Um zehn Uhr wird gemeinsam Gottesdienst gefeiert, an den sich der Festzug durch die Gemeinde anschließt.

Mittagstisch gibt es schließlich ab zwölf Uhr im Feststadel. Dabei werden Geschenke verteilt werden. Im Juli dann gehen die Feierlichkeiten in Verlängerung: Am Samstag, 16. Juli, ab 20 Uhr, kommen die Kabarettisten „Tom und Basti“ nach Thalhausen und strapazieren die Lachmuskeln.