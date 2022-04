Unterschleißheim: Kinder werfen Stein von Autobahnbrücke - Er prallt durch Frontscheibe

Von: Lena Hepting

Teilen

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. © Silas Stein/dpa/Symbolbild

Gestern wurde von der Autobahnbrücke A 92 Unterschleißheim ein Stein auf eine fahrende Sattelzugmaschine geworfen. Dabei wurde die Frontscheibe beschädigt.

Gestern Nachmittag gegen 14.30 Uhr wurde von der Autobahnbrücke A 92 Unterschleißheim Furtweg ein Stein auf eine fahrende Sattelzugmaschine geworfen. Dabei wurde die Frontscheibe beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Nach dem der Fahrer angehalten hatte, flüchtete der Steinewerfer, circa zehn Jahre alt, und sein Begleiter, circa acht Jahre alt, in Richtung Unterschleißheimer See.

Auf der A92: Wer hat die Steinewerfer gesehen?

Die beiden Kinder hatten südländisches Aussehen, dunkelbraune kurze Haare und waren mit einem schwarz-blauen Trainingsanzug bekleidet. Die Verkehrspolizei Freising sucht nun Zeugen die Angaben zu den beiden Kindern machen können. Sachdienstliche Hinweisen nimmt die VPI Freising unter 08161/952-0 oder jede andere Dienststelle entgegen.

Ebenfalls auf der A92: Täter begeht Unfallflucht

Gestern Abend gegen 19:55 Uhr wollte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die A 92 an der Ausfahrt Freising Ost verlassen und befuhr dazu schon mit geringer Geschwindigkeit den Ausfädelstreifen. Offensichtlich überlegte er/sie es sich dann doch anders und zog zurück auf die rechte Fahrspur. Ein 25-jähriger Student musste, um nicht aufzufahren, mit seinem Peugeot auf die linke Fahrspur ausweichen.

Dabei geriet er ins Schleudern und prallte sowohl in die Mittelleitplanke aus auch in die rechte Leitplanke. Am Peugeot entstand Totalschaden, der Gesamtschaden beläuft sich auf 4000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der unbekannte Fahrzeugführer, der einen silbernen VW Kombi steuerte, setzte seine Fahrt fort ohne, sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Verkehrspolizei Freising sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum flüchtigen Fahrer/in bzw. Kennzeichen machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die VPI Freising unter 08161/952-0 oder jede andere Dienststelle entgegen.