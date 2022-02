Wolnzach: Wahl zu neuen Hopfenkönigin 2022 - Theresa Hagl dankt entgültig ab

Von: Lena Hepting

Teilen

Theresa Hagl macht als Hopfenkönigin eine gute Figur. Hier bei einem Gespräch aus Anlass der ersten Amtszeitverlängerung. © Privat

Wer wird Hopfenkönigin 2022? Mit einer Online-Bewerbung wurden jüngst Bewerberinnen gesichtet und mit allen relevanten Informationen versorgt.

Mit einer Online-Bewerbung wurden jüngst Bewerberinnen für die Hopfenkönigin-Wahl 2022 gesichtet und mit allen relevanten Informationen versorgt. Das Video-Format sei hier tatsächlich niederschwelliger gewesen, werde aber die „offizielle“ Informationsveranstaltung nicht ersetzen können.



„Darum denke ich, dass das der richtige Weg war.“ Das Volksfest in Wolnzach, bei dem traditionell die Hopfenkönigin gewählt wird, steigt am 12. August. Die Wahl ist immer am Volksfest-Montag und ist ein Mega-Event. Theresa Hagl hatte sich hier 2019 durchgesetzt, und seit dem ist sie im Amt, womit sie ohne es zu wollen wohl schon Verbandsgeschichte geschrieben hat.

Hopfenkönigin 2022: Das gab es noch nie!

Nie zuvor war eine Hopfenkönigin länger dabei, nie zuvor musste eine neue Schärpe gefertigt werden mit den aktualisierten Jahreszahlen. Die Vize-Hopfenkönigin hat zwischenzeitlich das Handtuch geschmissen, aber sie hat dem Verband die Treue gehalten, was an sich schon ein Verdienst ist.



„Wir hoffen natürlich auf ein Volksfest“ ließ sie die Redaktion wissen. Wie sehr man das tut, das machte Lehmair in einem getrennt geführten Gespräch deutlich: „Wir haben keinen Plan B.“ Ob ein solcher überhaupt entwickelt werden soll ließ der Geschäftsführer ausdrücklich offen. Und niemand weiß zur Stunde, ob das Volksfest nicht doch schon wieder abgesagt wird.

Hopfenkönigin 2022: Drei Jahre im Amt, aber wenig erlebt

Planungen gleich welcher Art werden dadurch nicht leichter, das weiß auch Lehmair, und Theresa Hagl, die mit 22 Jahren in dieses Amt gekommen ist, hatte sich seinerzeit wohl wie alle nicht träumen lassen, dass sie drei Jahre im Amt bleiben wird. Sie ließ durchblicken, dass es jetzt auch für sie langsam genug ist.

Dabei hat sie vergleichsweise wenig Auftritte gehabt. Der Ausfall so vieler Feste, zu denen traditionell die Hopfenkönigin eingeladen wird, machte das Amt zwar einerseits vom Termindruck her erträglich, andererseits auch langweilig. Bei einer früheren Gelegenheit hatte sies chon gesagt, dass sie sich das schon ein wenig spannender vorgestellt hätte.