Zolling: Jugendlicher beleidigt Polizeibeamte mehrmals, dann flüchtet er vor einer Kontrolle

Von: Lena Hepting

Deftige Worte für die Polizeibeamten in Zolling: Ein 17-Jähriger beleidigte mit Hilfe seiner Freunde mehrmals eine Streife, die nur ihren Job erledigen wollte.

In den Morgenstunden des Sonntags, gegen 4.20 Uhr suchte eine Streife der Polizeiinspektion Freising auf einem Feldweg hinter Zolling bei Harland nach einem verloren gegangenem Handy. Dies hatte ein Bürger kurz vorher bei der Polizei gemeldet. Dem Streifenwagen stellte sich aus einer fußläufigen Gruppe alkoholisierter Jugendlicher heraus ein 17-jähriger in den Weg.

Zolling: Jugendliche beleidigen Beamte mit derben Worten

Der Jugendliche pöbelte die Polizeibeamten ohne jeglichen Grund an und fragte, ob sie sich so cool fühlten, bevor er die Streifenbesatzung als „Scheiß Hurensöhne“ beleidigte. Als er einer Kontrolle unterzogen werden sollte flüchtete er, konnte jedoch von einem Beamten eingeholt und gestoppt werden.

Dies veranlasste den Jugendlichen zu weiteren Beleidigungen der Einsatzkräfte. Nun mischte sich ein weiterer aus der Gruppe ein und bedrängte die Polizeibeamten. Mit Unterstützung von zwei weiteren Streifen konnte die Situation beruhigt werden. Der 17-jährige wollte seine Personalien nicht Preis geben und musste daher zur Identitätsfeststellung festgenommen werden. Auf der Polizei in Freising konnte die Identität geklärt werden und eine Abholung durch seine Erziehungsberechtigten wurde veranlasst. Eine Anzeige wegen Beleidigung hat sich der 17-jährige wohl „redlich verdient“.

Freising: 21-jähriger ist mit Drogeneinfluss am Steuer

Am Sonntag um 12.18 Uhr wurde ein 21-jähriger Freisinger am Steuer seines VW Golfes in der Biberstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich für die Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Freising der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein freiwilliger Test erhärtete diesen und es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Das Ergebnis der Blutuntersuchung muss nun abgewartet werden.