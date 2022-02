Zolling: 36-jährige kollidiert mit einem Linienbus - Ein Fahrgast wurde verletzt

Von: Lena Hepting

Einen größeren Einsatz löste gestern eine 36 Jährige aus Zolling mit ihrem Pkw aus. Sie kollidierte auf der Fahrbahn der Gerlhausener Straße mit einem Linienbus. © Malte Christians/dpa

Einen größeren Einsatz löste gestern eine 36 Jährige aus Zolling mit ihrem Pkw aus. Sie kollidierte auf der Fahrbahn der Gerlhausener Straße mit einem Linienbus

Einen größeren Einsatz löste eine 36 Jährige aus Zolling mit ihrem Pkw aus. Sie fuhr am gestern gegen 13.10 Uhr aus einer Ausfahrt auf Fahrbahn der Gerlhausener Straße und übersah hierbei den nahenden Linienbus. Der 40-jährige Busfahrer konnte dem Pkw nicht ausweichen und kollidierte mit seinem Kraftomnibus.

Zolling: Unfallverursacherin erleidet Schleudertrauma

Durch den Aufprall stürzte ein Fahrgast und zog sich eine Prellung und eine Gehirnerschütterung zu. Auch die Unfallverursacherin wurde verletzt und erlitt ein Schleudertrauma. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Da zunächst der Umfang des Unfalls nicht eingegrenzt werden konnte, rückten die Feuerwehren aus Attenkirchen, Baumgarten, Fliegelsdorf, Nandlstadt und Oberappersdorf mit 50 Einsatzkräften aus. Der Rettungsdienst war mit 14 Rettungskräften und zwei Notärzten vor Ort. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 8000 Euro.

Freising: Tunnelsperre nach Höhenkontrolle

Gestern gegen 14.40 Uhr löste ein 29-jähriger Landwirt aus Schweitenkirchen die Höhenkontrolle am Tunnel Vötting aus. Die geladenen Heuballen ragten nach oben über die Seitenwände des Anhängers hinaus und hatten, bei erlaubten vier Meter, am höchsten Punkt eine Höhe von fast 4,60 Meter. Der Führer des Gespanns erhält nun eine Anzeige über 60 Euro und einen Punkt in Flensburg. Der Tunnel wurde automatisch voll gesperrt und konnte nach circa 15 Minuten wieder in beide Richtungen freigegeben werden.