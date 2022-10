Unfall auf der Flitzingerstraße in Zolling - Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß

Von: Lena Hepting

Teilen

Beim Unfall auf der L 547 wird der Kradfahrer schwer verletzt. © Frank Straube / PantherMedia

Gestern fuhr eine 24-Jährige in Zolling in den Gegenverkehr und verletzte sich und einen weiteren Fahrer leicht. Die beiden wurden ins Klinikum gebracht.

Eine 24-Jährige aus dem westlichen Landkreis Freising war gestern um 18 Uhr in Zolling mit ihrem Audi auf der Flitzinger Straße in Richtung Flitzing unterwegs. Die Kreuzung zur Staatsstraße 2054 (Bachstraße) wollte sie geradeaus überqueren, um weiter in Richtung Flitzing zu fahren.

Zolling: 24-Jährige rast in den Gegenverkehr

Hierbei übersah sie jedoch den Renault eines 39-jährigen aus Landshut, der gerade von Haag a. d. Amper aus in Richtung Kirchdorf unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Audi durch die Wucht des Aufpralls im Fahrzeuggraben zum Stehen kam.

Die beiden Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in die Kliniken Freising und Landshut transportiert. Beide Autos wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurden insgesamt auf circa 45 000 Euro geschätzt.

Freising: VW beschädigt - Wer hat etwas gesehen?

Ein 53-jähriger parkte am 16. Oktober seinen VW im Plantagenweg vor seinem Wohnanwesen. Als er sein Auto gestern wieder benutzen wollte, musste er einen Schaden im Heckbereich seines Autos feststellen. Vermutlich wurde dieser beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Auto verursacht. Hinweise auf den Verursacher sind nicht vorhanden.

Der Sachschaden beträgt 1000 Euro. Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann wird gebeten sich unter der Telefonnummer 08161/5305-0 mit der PI Freising in Verbindung zu setzen.