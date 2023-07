Nach schlaflosen Nächten: Vorsitzende des Frauenbund Haag kündigt „unanfechtbare“ Entscheidung an

Auszeichnung für treue Frauen: Für 25-jährige Mitgliedschaft im Katholischen Frauenbund Haag wurden (ab 2. v. l.) Helga Seibold, Elisabeth Seibold und Dagmar Maier mit Urkunden geehrt. Gratulationen für das langjährige Engagement gab es von 2. Vorsitzender Renate Sorg (l.) und 1. Vorsitzender Marianne Schwaiger (r.). © Martin

Einstimmig wurden die beiden Vorsitzenden des Frauenbunds Haag wiedergewählt. Kurz danach kündigten sie eine wegweisende Entscheidung an - unmissverständlich.

Haag – Der Frauenbund Haag ist eine große gesellschaftliche Stütze im Dorfleben. In der Jahreshauptversammlung am Mittwoch wurde die bewährte Vorstandschaft einstimmig in geheimer Wahl bestätigt. 48 Stimmberechtigte, 48 Ja-Stimmen für die bewährte Vorstandschaft: Die Vorstandsriege mit Marianne Schwaiger und Renate Sorg an der Spitze sowie Schatzmeisterin Heike Huber und Schriftführerin Ingrid Schindlbeck erhielt das einstimmige Vertrauen der Mitgliedsfrauen.

„Die Gemeinschaft funktioniert im Frauenbund“, lobte Bürgermeister Anton Geier. „Aber nur solange, sich jemand für die Führung zur Verfügung stellt“, mahnte er. Viel Soziales würde brach liegen, wenn der Frauenbund ohne Vorstandschaft da stünde.

Frauenbund bildet eine „starke Stimme“ für die Rechte der Frauen

Altbewährtes und Neues war es, was die Frauen im abgelaufenen Vereinsjahr auf die Beine gestellt haben. Das traditionelle Palm- und Kräuterbuschenbinden sowie das Verzieren der Osterkerzen sei durchgeführt worden, erinnerte Schriftführerin Dorothea Kalinowski. 500 Euro aus dem Erlös konnten in der Jahreshauptversammlung an Gerald Blaumoser und Johann Rottenkolber von der Freisinger Tafel als Spende übergeben werden.

Im Amt bestätigt wurde die neue, alte Vorstandschaft (ab 2. v. l.) 2. Vorsitzende Renate Sorg, Kassierin Heike Huber, 1. Vorsitzende Marianne Schwaiger, Schriftführerin Ingrid Schindlbeck, Brigitte Schranner (Vertreterin Landfrauenvereinigung), Ursula Schweiger (Vertreterin Verbraucherservice). Pater Ignatius (l.) und Bürgermeister Anton Geier (r.) gratulierten. © Maria Martin

Zur Vertiefung des Glaubens wurden einmal im Monat Morgengottesdienste mit anschließendem gemeinsamen Frühstück abgehalten, Maiandachten, und eine Wallfahrt in die Freystadt Maria-Hilf-Wallfahrtskirche in Neumarkt in der Oberpfalz organisiert. Besuche bei runden Geburtstagen und Hochzeitsjubiläen rundeten das Engagement ab. Frauen- und Kinderfasching in der Gemeinde sind ohne die Mithilfe der Frauen nicht denkbar.

Nach schlaflosen Nächten: Vorsitzende trifft reifliche Entscheidung

Dass man auch über die soziale Komponente hinaus eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe als Frauenbund habe, das machte Pia Meier vom Bezirksverband deutlich. In der Gemeinschaft sei man schließlich eine „starke Stimme“ für die Rechte der Frauen. Leider gebe es immer noch Männer, für die körperliche Gewalt in den Familien ganz normal sei. Als eine Gemeinschaft wie der Frauenbund habe man mehr Chancen, „gehört zu werden“.

Im Namen des Pfarrverbands dankte Pater Ignatius dem Vorstandsteam und allen Mitgliedern. „Die Kirche lebt, das ist der Frauenbund“, betonte der Geistliche. Tagtäglich seien es die Frauen, die diakonische Arbeit, etwa in der Pflege, leisteten. Die Katechese, die christliche Botschaft, gäben sie an die Kinder weiter. Er wünsche sich, dass das alles in der Gemeinschaft weitergehe, als Einzelner zerbreche man, so der Pater.

Für eine erneute Wiederwahl werde sie in zwei Jahren nicht mehr zur Verfügung stehen, kündigte Marianne Schwaiger an. Das sei unanfechtbar. Die Entscheidung sei reiflich überlegt und habe ihr auch einige schlaflose Nächte“ beschert“, sagte die Untermarchenbacherin. Auch für sie werde es die letzte Amtsperiode sein, betonte die stellvertretende Vorsitzende, Renate Sorg. Bürgermeister Geier warb indes für die Arbeit im Verein: „Gemeinsam macht alles mehr Spaß“, meinte er. Und: „Mithelfen sei wichtig, nicht nur kritisieren.“ (Maria Martin)

