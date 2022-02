Möglichkeit, die Angst abzulegen: Abendgottesdienst in St. Georg wird zum Friedensgebet

Licht anzünden, Hoffnung schenken: Die Gläubigen ließen das Friedenssymbol nach dem Gebet wachsen. © Lorenz

Die Abendmesse in St. Georg ist zum Friedensgebet für die Menschen in der Ukraine geworden. Mit Kerzen wurden symbolisch die dunklen Zeiten erhellt.

Freising – Eigentlich war am Samstag in der Freisinger Pfarrkirche St. Georg eine normale Abendmesse geplant gewesen, aufgrund der sich überschlagenden Kriegsgeschehnisse in der Ukraine entschied sich die Stadtkirche Freising allerdings spontan für ein Treffen der Gläubigen zu einem Friedensgebet. Um die 100 Freisinger haben sich eingefunden, um mit Kerzen symbolisch die aktuell sehr dunklen Zeiten zu erhellen.

„Es sind erschreckende und schockierende Nachrichten aus der Ukraine“, sagte Pastoralreferentin Dr. Theresia Reischl, die zusammen mit weiteren Frauen der Pfarrei das Friedensgebet gestaltete. Doch wozu solle so ein Friedensgebet überhaupt gut sein?, fragte Reischl. Sicherlich nicht als „Wunscherfüllungsautomat“, sondern vielmehr als eine Möglichkeit, die Angst vor Gott abzulegen. Aber ein solches Gebet sei auch dafür da, und das betonte sie, mit Gott über den Zorn zu sprechen: „unseren Zorn über einen Despoten, der sich die Welt zurechtzimmert“.

„So brutal, dass es kaum auszuhalten ist“

Im gemeinsamen Gebet zeige sich Solidarität und eine Verbindung mit allen Menschen guten Willens. Frieden, so Reischl, erschien hierzulande selbstverständlich – auch weil man die fernen Konflikte der vergangenen Jahre habe wegschieben können. Nun aber breche in Europa mit roher Gewalt Krieg aus, das Heer eines Staates dringe in das souveräne Gebiet eines anderen Staates ein. Reischls Stimme wurde leiser bei jenen Worten: „Die Bilder aus der Ukraine sind unfassbar, das Geschehen so brutal, dass es kaum auszuhalten ist.“ Umso wichtiger sei es nun, Gott um Hilfe und Erbarmen zu bitten.

Die Hilflosigkeit der Menschen spiegelte sich auch deutlich in den Fürbitten wider. „Wir bitten zu Gott für die Verantwortlichen in den Vereinten Nationen und in den kriegswilligen Ländern. Lass sie mit Maß und Weitsicht handeln – und nicht aus Vergeltungsstreben oder falschem Machtwillen“, lautete eine der Bitten. Es waren die Wünsche auf Einsicht, dass Krieg nie eine Lösung sein könne, und zugleich waren es zahlreiche Formulierungen über die tiefe Sorge um die Leidtragenden.

Im Gedenken: Während der Fürbitten entzündete Pastoralreferentin Theresia Reischl Kerzen für die Menschen in der Ukraine. © Lorenz

Überaus berührend war dann der Aufruf der Pastoralreferentin, sich gegenseitig in der Kirche Frieden zu schenken: „Nehmt jetzt zueinander Kontakt auf, schaut euch an, deutet eine Umarmung an, einen Kuss, eine Geste des Schenkens und schenkt euch so gegenseitig Frieden!“

Friedenssymbol aus Kerzen

Während der Fürbitten hatte Reischl die Kerzen auf den Stufen zum Altar entzündet, die als Friedenszeichen, ummantelt von den ukrainischen Nationalfarben, angeordnet waren. Zahlreiche Freisinger, Jung und Alt, nutzten nach dem Friedensgebet die Möglichkeit, weitere Kerzen zu entzünden und so das mit den Kerzen geformte Symbol für Frieden immer größer werden zu lassen. Dabei lag über dem Treffen der Gläubigen eine bemerkenswerte Stille, die sich auch nach dem Gebet vor der Kirche fortsetzte. Es war deutlich zu spüren: Die Menschen haben Angst. (Richard Lorenz)