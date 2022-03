Aktive City startet wieder durch: Freisinger Ostereiermarkt und Dult-Sonntag sind zurück

Strahlend blau soll der Himmel sein – das wäre das perfekte Wetter für den verkaufsoffenen Sonntag, den Ostereiermarkt und die Palmdult. © Aktive City

Nach zwei Jahren Zwangspause lädt die Aktive City lädt zum Bummeln nach Freising ein. Ostereiermarkt und Dult-Sonntag sollen die Innenstadt beleben.

Freising – Die Aktive City Freising präsentiert nach zwei Jahren Corona-Pause wieder den beliebten Ostereier-Künstlermarkt und am Sonntag verkaufsoffene Geschäfte mit vielen Aktionen in der Innenstadt.

Flanieren, genießen und entdecken

Der verkaufsoffene Dultsonntag am 27. März bedeutet: Flanieren, genießen, entdecken, shoppen. Unter dieses Motto stellen die Mitgliedsgeschäfte des Vereins „Aktive City Freising“ das Erlebniswochenende in der Innenstadt. Geöffnet sind am Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr die Geschäfte im Zentrum. Die Läden haben für die Besucher viele schöne Angebote parat – von speziellen Vorführungen über Verlosungen bis hin zu Sonderaktionen. Die Musiker der Samba-Streetband „Safado“ sorgen mit heißen Rhythmen dafür, dass der Bummel noch mehr Spaß macht. Die Innenstadt ist in dieser Zeit von der General-von-Nagel-Straße bis zur Karlwirtkreuzung als Fußgängerzone ausgewiesen.

Pause in Cafés und Pause

Die Gäste können an diesem Frühlingssonntag auch Pausen in Cafés und Restaurants genießen, die bereits ihre Freischankflächen bereithalten. Wer eine sehenswerte Kunstausstellung besuchen möchte, kann von 11 bis 19 Uhr im Alten Gefängnis, Domberggasse 16, unter dem Titel „hart aber zart“ Bilder und Objekte von Judith Grassl und Lukas Hoffmann bewundern. Die Ausstellung des Modern Studio Freising ist bis zum 11. April geöffnet. Der Eintritt ist frei!.

Info-Stützpunkte

Neu sind sogenannte „Infopoints“ der Stadt in Zusammenarbeit mit der Aktiven City Freising. Die Neugestaltung der Freisinger Innenstadt und die Öffnung der Stadtmoosach schreiten mit großen Schritten voran, meldet die Aktive City: „Was alles schon erledigt ist und ab wann am offenen Bachlauf flaniert werde kann, präsentiert der Innenstadtkoordinator der Stadt während des verkaufsoffenen Sonntags direkt an der Baustelle in der Oberen Hauptstraße.“ Zudem werbe der städtische Mobilitätsbeauftragte für die Freisinger Radlstadt und stellt Förderprogramme, etwa für Lastenräder, vor. Die Aktive City gibt Tipps rund ums Innenstadt-Parken und plant einen kleinen Baustellen-Event mit leckeren Geschenktütchen für Kids.

Kunstvolle Ostereier hinterm Rathaus

Der Ostereier-Künstlermarkt am 26. und 27. März im Rathaus-Innenhof lockt mit Osterdekorationen für Haus und Garten und ist an diesem Wochenende auf dem kleinen Hof hinter dem Freisinger Rathaus zu finden. Hier gibt es handwerklichen Osterschmuck sowie kunstvoll bemalte Ostereier zu bestaunen und käuflich zu erwerben. Der Ostereier- Künstlermarkt hat an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Die Palmdult

Parallel findet von Samstag, 26. März, bis Montag 28. März, die traditionelle Palmdult statt. Zwischen Ziegel- und Amtsgerichtsgasse werden an der Unteren Hauptstraße etwa 20 Verkaufs- und Schmankerlstände sowie ein kleines Kinderkarussell am Marienplatz aufgebaut. Der Wochenmarkt am Samstag, 26. März, von 7 bis 13 Uhr präsentiert sich mit seinen Blumen-, Obst- und Gemüseständen sowie mit vielen weiteren kulinarischen Angeboten ebenfalls in der Freisinger Stadtmitte.

Die Öffnungszeiten

Die Dult-Öffnungszeiten sind am Samstag von 8 Uhr bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr sowie am Montag von 8 Uhr bis 17 Uhr. Angesagt haben sich zwei Dutzend Fieranten. Feilgeboten werden: Socken, Wäsche, Kochzubehör und Küchenutensilien, Schmuck, Handwerkskunst und Naschwerk, aber auch Bratwürst’. ft

