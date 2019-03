Ex-Freisinger Marc Rademacher holt mit Pilot Johannes Lochner Gold im Teamwettbewerb

Montag, 4. März: Die Sensation kam zu nachtschlafender Zeit, zumindest für die Fans des Sports im Eiskanal. Wenige Stunden nach Mitternacht hatten die deutschen Bob- und Skeleton-Piloten bei der WM im kanadischen Whistler ihren Titel im Teamwettbewerb erfolgreich verteidigt. Mit dabei ganz oben auf dem Treppchen: der frühere Freisinger Marc Rademacher.

Whistler/Freising –Der Anschieber von Pilot Johannes Lochner, der Mitte Januar mit dem Viererbobteam am Königssee den Weltcup-Sieg und den EM-Titel geholt hat, ist allerdings bei der WM in dieser Disziplin nur Ersatz. Der Grund dafür und auch, dass er bei den letzten drei Weltcups hatte zuschauen müssen, liegt immer noch an jenen Einzelanschubleistungen zwei Tage vor Weihnachten: Da hatte der 28-Jährige, wie er selbstkritisch sagt, eine „unzureichende“ Leistung abgeliefert – und damit war sein Startplatz bei der WM frühzeitig in weite Ferne gerückt. Doch Rademacher, der seine Stärken eher im Teamanschub sieht, nimmt es gelassen: „Es ist nun mal kein Freizeit-, sondern Leistungssport – und da wird’s in der Weltspitze eng.“

+ Und da Christoph Weber – nach dessen Sturz im Eiskanal rückte der 28-Jährige für die Europameisterschaften am Königssee nach – wieder fit ist, wird Marc Rademacher bei den Läufen am Samstag, 9. März, und Sonntag, 10. März, (jeweils ab 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit) nur Zuschauer sein. Johannes Lochner wird zusammen mit Florian Bauer, Weber und Christian Rasp auf Medaillenjagd gehen.

Apropos Medaille: Eine solche – und zwar eine goldene – darf er seit Montag stolz um den Hals tragen. Sie ist der Lohn für den Sieg im Teamwettbewerb, wo die deutschen Bob- und Skeleton-Piloten den Titel erfolgreich verteidigt haben. Die Mannschaft um Lochner (Stuttgart) mit Anschieber Rademacher setzte sich mit 0,15 Sekunden Vorsprung vor Gastgeber Kanada durch. Bronze ging an USA II. Zum deutschen Team gehörten neben Lochner die Skeleton-Starter Christopher Grotheer (Oberhof) und Sophia Griebel (Suhl) sowie Anna Köhler/Lisa Geriche (Winterberg) im Frauenbob. Für Deutschland war es der achte WM-Sieg im Team, schon von 2007 bis 2011 sowie 2015 bis 2017 hatte die BSD-Auswahl gewonnen.

Bei so einem Zweier-Wettkampf, verrät Rademacher, ist die Leistung des Einzelnen ausschlaggebender, weil logischerweise nur zwei schieben. Dennoch fährt er lieber Vierer: „Das ist einfach spannender, und tendenziell ist der 4er-Wettkampf allein wegen des Einstiegs für den Anschieber schwerer.“ Dass er nominiert wurde, war vorher eigentlich schon klar, denn das „Team-Event“ wird meist von den Ersatz-Anschiebern gefahren, um diesen bei der WM auch einen Einsatz zu geben. Dass es von Anfang an dann so klasse lief, motivierte zusätzlich: „Zudem sind Hansi und ich auch super gestartet (4,77 Sekunden), das gelang den meisten Nationen beileibe nicht. Was mir selbst wieder gezeigt hat, dass ich topfit bin, auch wenn ich im Einzelleistungstest nicht gut abgeschnitten habe.“

Der Teamwettbewerb, verrät der 28-Jährige, werde immer etwas lockerer genommen als die eigentliche WM. Das liege vielleicht auch daran, dass er nicht olympisch sei und somit auch nicht mit Geldern oder Kader-Einstufungen belohnt werde. „Trotzdem ist es einfach ein toller Wettkampf, und ich mache immer wieder gerne mit – ich hoffe, irgendwann wird er mal olympisch.“

Rademacher bleibt also nur die Rolle des Ersatzmanns – aber die ist alles andere als unwichtig: „Meine Aufgabe besteht darin, das Team zu entlasten“, erzählt der 28-Jährige. „Nach den Trainings muss das ganze Material, das an der Bahn gebraucht wird, verladen werden – und das alleine kann schon mal stressig werden. Wir helfen alle zusammen, was die Einstellungen am Viererbob und die Vorbereitung der Kufen angeht. Dafür ist jedes Team selbst verantwortlich.“ Nicht zuletzt muss Rademacher natürlich bereit sein für den Fall der Fälle. „Man trainiert, als würde man einen Wettkampf bestreiten. Ich bin ja schließlich nicht im Urlaub.“

Der muss noch ein paar Tage warten und fällt auch nicht allzu ausgiebig aus: „Direkt nach der WM stehen zehn Tage Mexiko an“, sagt Marc Rademacher. „Und danach habe ich noch vier Tage, bis ich wieder Dienst bei der Bayerischen Polizei im Spitzensport-Programm leiste.“