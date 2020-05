Vermeintlicher Routine-Einsatz: Polizisten mit Baseballschläger angegriffen - dann greift Täter nach Waffe

Wegen Ruhestörung musste die Polizei in Freising ausrücken. Vor Ort wurden die Beamten attackiert. Ein Mann versuchte, einer Polizistin die Dienstwaffe zu entreißen.

In Tuching kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (17. Mai) zu einem Angriff auf Polizisten.

Die Beamten wurden zunächst wegen Ruhestörung alarmiert.

Dann eskalierte die Situation.

Freising – Wegen Ruhestörung musste die PI Freising am Samstag gegen 1.30 Uhr nach Tuching ausrücken. Dort trafen die Beamten den Ruhestörer vor der Wohnung einer Bekannten an. Er und drei weitere Männer zwischen 23 und 25 Jahren griffen die Polizisten unvermittelt an, heißt es im Bericht.

Brutaler Angriff auf Polizisten in Tuching: Attacke mit Baseballschläger

Die Beamten wurden geschubst und mit einem Baseballschläger attackiert. Sie wehrten den Angriff mit Pfefferspray ab. Ein Freisinger (24) versuchte zudem, einer Beamtin die Dienstwaffe aus dem Holster zu entreißen, was nicht gelang. Nach dem Eintreffen weiterer Streifen konnten die Männer, die teilweise die Flucht ergriffen hatten, festgehalten und identifiziert werden.

Tuching (Bayern): Mann versucht, Beamtin die Dienstwaffe zu entreißen

Bei dem Einsatz wurden vier Beamte leicht verletzt. Die Beschuldigten müssen sich nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie gefährlicher Körperverletzung verantworten, der 24-Jährige außerdem wegen versuchten Raubes. Er wurde vorläufig festgenommen. Der Haftrichter entschied jedoch, ihn zunächst wieder auf freien Fuß zu setzen. ft

