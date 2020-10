Mindestens 20 neue Fälle: Corona-Zahlen in Freising steigen – und auch der Andrang am Testzentrum

Die Corona-Zahlen im Landkreis Freising steigen - und damit der Andrang am Testzentrum in der Luitpoldanlage. Der Inzidenzwert am Mittwoch liegt knapp unter 30.

Landkreis – Nachdem die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Freising in den vergangenen Wochen relativ stabil geblieben ist, hat es am Mittwoch bereits bis zum Mittag einen Anstieg um 20 neue Fälle gegeben. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag damit bei 27,87.

„Trotz der zunächst relativ geringen Zunahme von Fallzahlen bei gleichzeitig gestiegenen Testzahlen im Corona-Testzentrum ist auch im Landkreis eine Entwicklung zu erwarten, die dem bundesweiten Trend folgt“, lautet die Einschätzung von Eva Zimmerhof, Sprecherin des Landratsamts. Schwankungen bei der Fallzahlzunahme innerhalb einer Woche seien mit dem Wochenendeffekt zu begründen. So meldet das Landesamt für Gesundheit meist erst am Dienstag die Neuinfektionen des Wochenendes. Die Zahl ist deshalb am Dienstag relativ hoch. Das Freisinger Tagblatt wird künftig nur noch mit den – meist aktuelleren – Zahlen des Landratsamts arbeiten.

Test-Zahl gestiegen - „Test vor allem für bestimmte Risikogruppen sinnvoll“

Seit dem 28. September ist das Corona-Testzentrum des Landkreises in der Luitpoldanlage in Freising zu finden. Dort können pro Tag bis zu 540 Personen abgestrichen werden. Der Betrieb läuft montags bis freitags jeweils von 12 bis 18 Uhr. Die aktuelle Regelung in Bayern sieht vor, dass sich jeder Bürger kostenlos auf eine Corona-Infektion testen lassen kann – auch Menschen ohne Symptome und ohne nachweislichen Kontakt zu einer Risikoperson. Die täglich getestete Personenzahl in der Luitpoldanlage ist laut Landratsamt inzwischen auf über 200 gestiegen. In den ersten zwei Wochen des neuen Testzentrums wurden etwa 2000 Testungen auf COVID-19 vorgenommen. Eva Zimmerhof betont: „Sinnvoll ist ein Test vor allem für bestimmte Risikogruppen, für Menschen, die in der Pflege oder der Kinderbetreuung arbeiten, oder die im Lebensmitteleinzelhandel oder in anderen Branchen viel Kontakt mit anderen Menschen haben.“

So funktioniert das Test-Prozedere

Wer sich freiwillig testen lassen will und keine Symptome hat, kann über die Webseite www.coronatest-fs.de direkt einen Termin im Testzentrum buchen. Landkreisbürger, die das Gesundheitsamt Freising als Kontaktpersonen von Infizierten einstuft, werden vom Amt in jedem Fall zum Abstrich gebeten. Es gilt allerdings: Wer bei sich Anzeichen für eine Erkrankung beobachtet, muss sich zunächst mit dem Hausarzt in Verbindung setzen. Dieser entscheidet, ob er den Test selbst vornimmt oder den Patienten ans Testzentrum verweist. Zimmerhof: „Da es sich auch um andere Erkrankungen handeln und zudem nur ein Arzt eine Krankschreibung ausstellen kann, ist der Kontakt mit einem Arzt von entscheidender Bedeutung.“

Der Ablauf am Testzentrum

Die jeweilige Person registriert sich zunächst auf der Internetseite www.coronatest-fs.de, gibt dort die abgefragten Daten ein, vereinbart einen Termin und erhält anschließend per E-Mail oder SMS eine Bestätigung. Termine sind stets eine Woche im Voraus freigeschaltet.

Direkt am Testzentrum können dann mit dem Smartphone ein QR-Code gescannt und ebenfalls die notwendigen Daten für das Labor eingegeben werden. Vor Ort erhält die Person ein Passwort, mit dem sie später das Testergebnis abfragen kann, nachdem eine entsprechende E-Mail eingegangen ist. Dieses sollte im Normalfall nach zwei bis drei Tagen vorliegen. Wer keine E-Mail-Adresse besitzt, bekommt das Ergebnis per Post. ft

