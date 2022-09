Es geht um die Lebensmittel der Zukunft: Freisinger Ernährungsdialog feiert Premiere

Von: Manuel Eser

Teilen

Wie ernähren wir uns in der Zukunft wirklich gesund? Das ist eine der Fragen, um die es beim Ersten Freisinger Ernährungsdialog geht. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Es ist ein elementares Thema: Beim Ersten Freisinger Ernährungsdialog geht es um die Lebensmittel der Zukunft. Auch Food-Innovationen werden vorgestellt.

Freising – Es soll um die Ernährung der Zukunft und um nachhaltige Lebensmittel gehen: Am Donnerstag, 6. Oktober, findet der Erste Freisinger Ernährungsdialog im Pavillon der Musikschule statt. Die Veranstaltung mit Fachleuten, an der sich interessierte Besucherinnen und Besucher aktiv beteiligen können, wird von der Vhs Freising und EIT Food organisiert und soll keine Eintagsfliege sein.

„Wir wollen in Zukunft noch mehr Verbraucherinnen und Verbraucher für den Wechsel hin zu einer gesunden und nachhaltigen Ernährung gewinnen, für neue Produkte als Alternative zum Alten werben“, sagt Georg Schirrmacher, Geschäftsführer von EIT Food, einer auch in Freising ansässigen EU-Initiative für Lebensmittelinnovationen. „Schon heute produzieren Start-ups sichere Lebensmittel, die man auch in den Supermärkten finden kann“, betont Schirrmacher. „Es geht also weniger um Verzicht, mehr um Neues ausprobieren und um bewusstere Entscheidungen beim Einkaufen.“

Riege von Expertenist am Start

Die Fragen, die von TV-Moderatorin Eva Nusshart beim Ernährungsdialog gestellt werden, sind vielfältig: Wie ernähren wir uns in der Zukunft wirklich gesund? Wie sorgen wir schon jetzt für eine nachhaltige Ernährung für alle im Einklang mit der Umwelt? Welche ökologischen und ökonomischen Wege können oder sollten Lebensmittel-, Agrar- oder Produktionsindustrie zukünftig gehen? Und was kann der oder die Einzelne dazu beitragen? Wie findet man sich bei Gütesiegeln und den Versprechungen der Lebensmittelhersteller wirklich zurecht?

Eva Nusshart: Die TV-Moderatorin leitet die Debatte. © EIT/Vhs

Darüber spricht eine Riege von Fachleuten auf dem Podium: Professor Thomas Skurk, Arzt und Ernährungswissenschaftler an der TUM, TV- und Bestseller-Autorin Katarina Schickling („Der Konsumkompass“, „Besser einkaufen“), der stellvertretende BBV-Kreisobmann Georg Schmid, Bio-Gärtner Georg Sturm und ein Klimaschutzexperte der Stadt Freising.

Veranstaltung bietetpraktische Tipps

Auch den Leiter eines Supermarktes möchten die Organisatoren noch für den Ernährungsdialog gewinnen. Denn im Rahmen der Diskussion werden auch ganz praktische Tipps serviert. So erklärt die Münchner Autorin Katarina Schickling, wie man die Angaben auf Lebensmitteln richtig versteht, weil sie die Tricks der Nahrungsmittelindustrie kennt. Landwirt Ralf Huber kann kenntnisreich zu regionaler Landwirtschaft und Bio-Anbau informieren.

Katarina Schickling: Die Bestseller-Autorin gibt praktische Einkaufstipps. © EIT/Vhs

„Das Publikum ist herzlich eingeladen, sich an dem Gespräch zu beteiligen“, betont EIT-Sprecher Frank Horlbeck. Klare Bedingung für den Dialog: „Es wird auf eine faktenbasierte und sehr verständliche Sprache geachtet, Fragen aus dem Publikum sind also jederzeit erwünscht.“

Food-Innovationenwerden präsentiert

Was die Besucherinnen und Besucher beim Ernährungsdialog ebenfalls erwartet, ist ein kleiner Markt mit Ständen von Initiativen, Bio-Läden und Start-ups aus Freising. Sie bieten an dem Abend die Möglichkeit, sich über Angebote, Einkaufsmöglichkeiten und neue Lebensmittel-Innovationen in Freising zu informieren.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der Freisinger Ernährungsdialog soll keine Eintagsfliege sein. Die Organisatoren kündigen weitere Veranstaltungen an. „Ernährung ist elementar“, sagt Oliver Dorn, Leiter der Vhs. „Wir lassen daher Lebensmittel in unseren Veranstaltungen verarbeiten, die möglichst regional, nachhaltig und fair produziert werden und gesund sind. Essen und Trinken ist Leben, soll Spaß machen und schmecken.“