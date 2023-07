Freisingerin macht aus Kindergarten-Kritzeleien ein Buch - das auch Erwachsenen Freude bereitet

„Verrückte Tiere und ihre Abenteuer“

Zeichnungen aus dem Kindergarten schaffen es meist nur an den Kühlschrank. Anders im Fall von Raphaela Springer: Ihre Schwester Franziska hat aus den Kritzeleien ein Kinderbuch gemacht.

Freising – Wohin ist das Wildschwein verschwunden? Wieso hüpft der Elefant in den See? Und wer hat das ganze Obst aufgefuttert? Um diese und mehr Fragen drehen sich die sieben Kurzgeschichten in Franziska Springers Kinderbuch „Verrückte Tiere und ihre Abenteuer“. Dabei war es gar nicht geplant, dass die Freisingerin Autorin wird. Es hat sich einfach so ergeben. Den Grundstein legte ihre jüngere Schwester Raphaela – und zwar schon vor 13 Jahren.

Bilder zufällig wiederentdeckt

Damals war Raphaela fünf und malte und zeichnete wie viele Kinder voller Eifer – meist Tiere, oft aber auch fantastische Wesen. Franziska, sieben Jahre älter, schaute ihrer Schwester über die Schulter und hatte zu dem Wildschwein auf dem Papier gleich eine Idee im Kopf, die sie niederschrieb.

Als die Mädchen älter wurden, verschwanden Raphaelas Zeichnungen und Franziskas Geschichten dazu in der Schublade. „Im Studium fielen mir die Sachen von damals dann zufälligerweise wieder in die Hände“, erinnert sich die heute 25-Jährige, die gerade an der TU in Weihenstephan ihren Master in Ingenieurökologie macht.

Geschichten in Reimform

Sie blättert die Zettel durch und findet die Kinderkritzeleien auch so viele Jahre später noch witzig. Also sucht sie sich die schönsten aus und schreibt beziehungsweise reimt passende Geschichten dazu, die sich nicht nur direkt auf die Tiere beziehen, sondern auch zeitlos wichtige Themen wie Freundschaft, Hilfsbereitschaft und Toleranz behandeln.

Dabei reift der Gedanke, Texte und Skizzen zu einem Buch zusammenzufügen. Die originalen Kinderzeichnungen ihrer Schwester lässt sie, wie sie sind, verpasst den Tieren nur etwas Farbe und ergänzt passende Hintergründe. Nachdem sie auch ihre Reime noch einmal überarbeitet hat, schickt sie das fertige Manuskript an einen Verlag. „Ich dachte mir, ich probier’ das einfach mal aus.“

Auf der Leipziger Buchmesse zum ersten Mal vorgestellt

Und sie hat Glück: Keine zwei Wochen später, im Frühjahr 2022, bekommt sie eine positive Rückmeldung. Die Freisingerin kann es kaum glauben: Sie bringt ein Buch heraus. „Das Lustige war, dass man normalerweise zuerst ein Buch schreibt und dann die Illustrationen gemacht werden. Hier war es genau umgekehrt.“

Sie unterschreibt den Vertrag, arbeitet mit dem Lektorat am Feinschliff und kann Anfang dieses Jahres dann ihr eigenes Buch in Händen halten. „Im April wurde es auf der Leipziger Buchmesse zum ersten Mal vorgestellt“, erzählt Franziska Springer nicht ohne Stolz in der Stimme.

Seither ist das Buch mit 30 Seiten im Buchhandel verfügbar. „Natürlich richtet es sich vor allem an Kindergarten- und Grundschulkinder“, sagt die Autorin. Gerade auch für Leseanfänger sei es aufgrund der großen Schrift gut zum Selbstlesen geeignet. „Aber meine Mama liest es auch als Gute-Nacht-Lektüre. Es ist also durchaus auch was für Erwachsene“, sagt Franziska Springer und lacht.

Unerwarteter Erfolg

Und Raphaela? „Die hat sich sehr darüber gefreut. Sie hätte nie gedacht, dass ihre Zeichnungen so weit kommen. Das war ja so auch nie geplant.“ Die Bilder aus Kinderzeiten jetzt in einem Buch veröffentlicht zu sehen, sei umso schöner. Und auch ein bisschen verrückt – so wie ihre Tiere.

Buch und Vorlesetermin

„Verrückte Tiere und ihre Abenteuer“ ist im RG Fischer Verlag erschienen. Das Hardcover mit 30 Seiten kostet 18 Euro und ist in allen gängigen Buchhandlungen sowie online verfügbar. Außerdem liest die Autorin Kindern am Freitag, 7. Juli, von 15 bis 16 Uhr in der Stadtbibliothek aus ihrem Buch vor.

