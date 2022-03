Freisinger Verein Marafiki wa Afrika zieht Bilanz: Harte Arbeit gegen Corona und für Bildung

Außergewöhnliches Projekt: Der Sommer war eine Corona-Hochzeit in Tansania. Um die Menschen über das Virus aufzuklären, ging eine Radio-Kampagne an den Start. © Privat

Marafiki wa Afrika blickt auf ein bewegtes Jahr zurück. Die Pandemie hat den Tansaniern arg zugesetzt. Umso nötiger wurde die Hilfe des Freisinger Vereins.

Freising – Wegen Corona fand die jüngste Vollversammlung von Marafiki wa Afrika vor Kurzem online statt. Wenngleich Corona starke Auswirkungen auf die Hilfsprojekte in Tansania hatte, gibt es durchaus auch Positives zu berichten, teilt Vorstandsmitglied Christine Albrecht mit.

Corona-Aufklärung via Radio

„In Tansania werden – nach anfänglicher Leugnung der Pandemie und dem Tod des Präsidenten – nun zwar unter der neuen Präsidentin Mama Samia die Corona-Zahlen erfasst, aber es wird sehr wenig getestet“, so Albrecht. In den Internaten der Marafiki-Partner seien einige Schüler und Lehrkräfte krank geworden. Der Leiter der Mavuno-Selbsthilfeorganisation für Kleinbauern habe sogar Sauerstoff benötigt. „Aus dieser Erfahrung und der Erkenntnis, dass die Bevölkerung schlecht aufgeklärt ist, startete er eine Radio-Kampagne, die zusammen mit Krankenschwestern und Ärzten die Menschen aufgeklärt hat.“ Finanzieren konnte Marafiki die Aktion mit Mitteln aus einem Corona-Nothilfe-Topf.

Vor allem wirtschaftlich trifft die Pandemie die Menschen enorm, berichtet Albrecht. Viele hätten ihre Arbeit verloren, die Lebensmittelpreise seien drastisch gestiegen. „Die Handelsstrukturen wurden auch im zweiten Corona-Jahr nicht wieder vollends hochgefahren, sodass manch gut gelagerte Ernte trotzdem nicht verkauft werden konnte. Es ist einfach zu wenig Geld im Umlauf.“ Eltern könnten sich die Schuluniformen für ihre Kinder nicht mehr leisten, Lehrergehälter könnten zum Teil nicht mehr gezahlt werden, daher finde nicht überall mehr Unterricht statt. „Ein Teufelskreis! Bildung wäre der Schlüssel zu Leben – dies ist akut gefährdet.“

Freisinger Kinder helfen mit

Trotzdem gibt es von den Partnerprojekten des Freisinger Vereins auch gute Neuigkeiten: So konnte das seit vielen Jahren unterstützte Projekt Aprofi mit einem neuen Gerät Mais trocknen. Er wurde dann eingelagert und verkauft. Dadurch hätten die Bauern einen guten Preis erzielen können. Die Vorschule hat eine komplett von Marafiki finanzierte Küche bekommen, die einen Wellblechverschlag ersetzt. Auch ein energiesparender Gasofen konnte angeschafft werden, unter anderem mit Hilfe des Erlöses der Nikolausaktion an der Freisinger Grundschule St. Lantbert, freut sich Albrecht.

Die Organisation Mavuno hat sich vor allem in der Corona-Aufklärung engagiert. Natürlich habe man die Seminare für die Bauern zur ökologischen Landwirtschaft nicht aus dem Blick verloren, einige mussten jedoch aufgrund der Pandemie abgesagt werden. „Eine große Investition, die Ende 2021 noch angeschoben werden konnte, ist der Kauf eines Solar-Trockners für Mais und Getreide. Hierbei unterstütze uns die BayWa-Stiftung und die Freisinger Firma printvision“, so Albrecht. Sie betont: „Allein bei Mavuno konnten durch die Bildungspatenschaften 258 Kinder an Primary- und Secondaryschools unterstützt werden. Ein herzliches Dankeschön – viele Spenderinnen und Spender für dieses Projekt stammen aus Freising.“

Leuchtturmprojekt gegen Klimawandel

Außerdem habe man bereits 2020 mitgeholfen, ein Eco-Farm-Projekt auf die Beine zu stellen. „Dies ist ein Umweltprojekt zur ökologischen Landwirtschaft mit großer Beteiligung und Partizipation der Bevölkerung. Es dient zur Armutsbekämpfung und Milderung der schädlichen Auswirkungen des Klimawandels“, erklärt Albrecht. 2021 habe es mit ersten Schulungen und Pflanzungen Fahrt aufgenommen: ein „Leuchtturmprojekt“, sagt Albrecht. Zudem habe man weitere kleine Projekte fertigstellen können, etwa die elektronische Bibliothek.

Notwendig: Wegen mitunter schwerer Covid-Verläufe waren Sauerstoffreserven unerlässlich. © Privat

Nicht alle können sich die Schule leisten

Sorgen bereite nach wie vor die Baramba Girls Secondary School: Die Finanzierung sei durch Corona noch schwieriger geworden. „Kranke Lehrkräfte haben ein weiteres Loch in den Finanzplan gerissen. Da es in Tansania kaum Krankenversicherungen gibt, zahlen im Krankheitsfall der Patient und der Arbeitgeber anteilig“, berichtet Albrecht. Viele Eltern hätten sogar die Abschlussschülerinnen von der Schule genommen, wenn die Schule die Kosten nicht übernommen hätte. Mit dem Marafiki-Bildungs-Nothilfe-Fonds konnten 22 Schülerinnen unterstützt werden. „Regulär gab es 2021 nur Bildungspatengelder für acht Baramba-Schülerinnen“, sagt Albrecht. Der Bedarf sei aber um ein Vielfaches größer.

Auch 2022 gibt es viel zu tun: „An der Schule muss – von der Regierung dringend angemahnt – weiter renoviert beziehungsweise neu gebaut werden“, sagt Christine Albrecht. Für die Finanzierung habe man ein neues Projekt gestartet. Bei Aprofi soll überdies die neue Küche in Betrieb gehen, bei Mavuno ist die Einweihungsfeier für das Waisenhaus geplant. Zudem arbeite man an der Finanzierung für ein neues Gebäude für Lehrer. ft

Gut zu wissen

Wer die Arbeit von Marafiki wa Afrika unterstützen möchte, kann das über das Konto bei der Sperrer Bank Freising tun: Konto-Nummer: 21 972 Bankleitzahl: 700 310 00 IBAN: DE95 700310000000021972 BIC: BHLSDEM1XXX.

