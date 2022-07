Jugendliche mit Wurzeln und Flügeln: Absolventen der Mittelschule Neustift nehmen Abschied

Von: Manuel Eser

Abschied von „ihrer“ Schule: Die Neuntklässler und Neuntklässlerinnen der Mittelschule Neustift haben am Freitag ihre Abschlusszeugnisse erhalten – und einen Arbeitsauftrag für die Zukunft: „Rockt euer Leben!“ © Lehmann

28 Absolventinnen und Absolventen haben am Freitag Abschied von der Mittelschule Neustift genommen. Es gab viele wertschätzende Worte und originelle Geschenke.

Freising – Da haben sich Constanze Schmidt und Christian Pawlik etwas Originelles einfallen lassen: An die Absolventinnen und Absolventen der Mittelschule Neustift verteilten die zwei Leiter der beiden neunten Klassen zum Abschied „Rucksäcke fürs Leben“. Eingepackt hatten sie darin Souvenirs aus der Schulzeit und Nützliches für das künftige Leben.

Zudem bedachten Schmidt und Pawlik jeden einzelnen ihrer Schützlinge mit persönlichen, manchmal humorvollen, hin und wieder etwas kritischen, aber immer sehr wertschätzenden Worten. Die Botschaft: „Wir werden euch vermissen.“ So wie es am Freitagmittag aussah, sind die Jugendlichen, die die Schule jetzt verlassen, ganz offenbar imstande, ihre Rucksäcke zu tragen.

Erfolgsquote beim Quali liegt bei „sehr erfreulichen“ 71,4

Entsprechend der neun Jahre, die bis zum Schulabschluss vergehen, hatte Rektorin Sabine Jackermaier neun Wünsche für die scheidenden Jugendlichen. Einer davon: „Achtet auf eure Wurzeln und nutzt die gewonnen Flügel.“ Sie freute sich für die Absolventen, dass sie jetzt die Zeit der Examen hinter sich gebracht hätten. Schließlich, räumte die Schulleiterin ein, seien Prüfungen auch etwas Scheußliches. „Denn der größte Trottel kann mehr fragen, als der Klügste und Weiseste beantworten kann.“

Offenbar aber waren die Jugendlichen um Antworten selten verlegen. 20 von 28 Schülerinnen und Schülern, die sich für den Quali angemeldet hatten, haben diesen auch bestanden, teilte Jackermaier mit. „Das ist eine sehr erfreuliche Erfolgsquote von 71,4 Prozent.“

Wegen Corona mussten die Absolventen viel einstecken

Die städtische Schulreferentin, Monika Riesch, beglückwünschte die Absolventen zu ihrer Leistung. „Ihr habt es euch verdient, euch jetzt mal treiben zu lassen: auszuschlafen, zu feiern und das schöne Wetter am Weiher zu genießen“, sagte sie mit Blick auf die nächsten Wochen. „Und wenn ihr neue Kräfte gesammelt habt, dann nehmt das Steuer selbst in die Hand.“ Sie wünschte den Jugendlichen, ihre Ziele im Leben zu erreichen, auch wenn es mal Widerstand gebe. „Den Wind kann man nicht ändern, aber die Segel richtig setzen.“

Dass sie mit Widerständen umgehen können, haben die Jugendlichen bereits bewiesen. Schülersprecher Adel Kurtanovic wies in seiner Rede darauf hin, dass man wegen Corona vieles habe einstecken müssen. Es sei schön, dass man nun zumindest den Abschied feiern könne. „Ich weiß, dass viele traurig sind, dass sie sich künftig nicht wiedersehen. Aber glaubt mir: Unsere Schule bleibt uns ewig in Erinnerung.“ Schöne Worte fanden Fatma Hfaiedh und Mayar Ali für ihre Lehrkräfte. „Die besten Lehrer sind die, die einem sagen, wo man hinschauen soll – nicht, was man sehen soll.“

Die Elternbeiratsvorsitzende Isabelle Pitz hatte die Ehre, die vier besten Absolventen zu ehren: Yesmin Douzi, Chiara Jandl, Samantha Appel und Luciano Rubenbauer. Ihr Arbeitsauftrag an die Jungen: „Rockt euer Leben!“