Nino de Angelo erhält goldene Schallplatte und würdigt Freisinger Filmemacher auf besondere Art

Eine goldene Schallplatte gab’s für das Erfolgsalbum „Gesegnet und verflucht“ – und eine Gravur darauf für Filmemacher Holger Menzel aus Thalham. © Lorenz

Schlagerstar Nino de Angelo hat fürs Comeback-Album „Gesegnet und verflucht“ eine goldene Schalplatte erhalten. Die Videoclips wurden in Freising produziert.

Thalham – Nicht Jenseits von Eden hängt sie, sondern Jenseits von Freising – nämlich in dem beschaulichen Thalham bei Attenkirchen. Was genau? Eine goldene Schallplatte und somit der Heilige Gral der Musikbranche. Für den dort lebenden und arbeitenden Filmemacher Holger Menzel ist die Auszeichnung von Ariola und Sony-Music auch eine Bestätigung, auf dem richtigen künstlerischen Weg zu sein.

Inzwischen hat Menzel bereits vier Video-Clips für den Schlagerstar Nino de Angelo abgedreht, dem mit seinem Erfolgsalbum „Gesegnet und Verflucht“ aus dem Jahr 2021 ein überraschendes Comeback gelungen ist. Beide haben sich bei einem Dreh für einen anderen Künstler kennengelernt und sind seit dieser Begegnung auch Freunde geworden.

Nino de Angelo wälzt sich unruhig in Freisinger Hotelbett

Was Menzel mit der Zusammenarbeit mit Nino de Angelo aber auch gelungen ist: Er hat den Landkreis Freising in den Musik-Clip-Kosmos geholt, denn in dem Video zu dem Song „An irgendwas glauben“ flüchtet der Schlager-Star durch ein kleines Waldstück in Thalham und wälzt sich anschließend unruhig im Bett eines bekannten Freisinger Hotels. Freilich hätten ihn dabei einige Freisinger laut Menzel erkannt und dann ungläubig gefragt: „Sind sie der Herr Angelo?“ Den Rest des Clips hat Menzel dann zusammen mit dem Schlagerstar im eigenen Greenscreen-Raum im Thalhamer Studio fertiggestellt. „Das hat alles sehr viel Spaß gemacht“, so Menzel im FT-Gespräch.

Zur Übergabe der Auszeichnung hatte ihn Nino de Angelo zu sich nach Hause ins Allgäu eingeladen – wobei Menzel zuerst geglaubt hatte, der Sänger wolle einfach nur den Preis mit ihm zusammen feiern. Bis er dann schließlich seinen eigenen Namen auf der Goldenen Schallplatte gelesen hatte und es zuerst gar nicht glauben konnte, was da stand – nämlich Holger „Holly“ Menzel. Recht glauben kann er es bis heute eigentlich nicht, wenngleich die Goldene längst in seinem Wohnzimmer einen Ehrenplatz bekommen hat.

Freisinger Filmemacher hofft auf weitere Kooperation mit Schlagerstar

Und wie geht es jetzt weiter? Menzel hofft natürlich, auch zukünftig das eine oder andere Video für Nino de Angelo drehen zu können, aber auch sonst ist der Thalhamer äußerst umtriebig. Aktuell wird beispielsweise noch ein Vertrieb gesucht für seinen Spielfilm „Lauf Baby“, während Menzel gleichzeitig auch immer wieder auf der Bühne oder vor der Kamera steht. Denn Holly Menzel ist eben nicht nur Regisseur, sondern auch Schauspieler mit Bühnenreife, der sein Können bereits in Serien wie „Der Alte“ oder „Aktenzeichen XY…ungelöst“ unter Beweis stellen konnte, aber auch auf diversen Theaterbühnen. Wenngleich gerade das Metier der Schauspielerei kein einfaches ist – aufgeben ist für Menzel keine Option.

Was für den Filmemacher immer das Wichtigste ist: Die Leute, mit denen er zusammenarbeitet, müssen zufrieden sein. Nino de Angelo kann es auf jeden Fall sein, denn ohne Zweifel haben auch Menzels Videos zu diesem umwerfenden Erfolg von mehr als 100 000 verkauften Tonträgern beigetragen. (Richard Lorenz)