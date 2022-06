Open Air, Partyzone und Biergarten: Freisinger Altstadtfest kehrt nach Corona-Pause zurück

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Rock-Klassiker vor dem Altstadtfest: Das Open-Air-Programm präsentierten: Torsten Köhler (Ordnungsamt), Kalle Wallner und Yogi Lang (Farm Studios und RPWL) sowie Daniel Petanic (Stadtjugendpflege, alle v. l.). © zz

Nach der Corona-Pause entsteht in der Unteren Hauptstraße in Freising eine Feiermeile: Das Altstadtfest ist zurück.

Freising – Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie gibt es am Samstag, 16. Juli, wirklich allen Grund zum Feiern: Das 41. Freisinger Altstadtfest steigt. Ab 16 Uhr werden Marienplatz und Untere Hauptstraße wieder zu Freisings größtem Biergarten, zur Flaniermeile und zur Partyzone. Und am Vorabend lassen die Freisinger All Star Rock Klassiker die Bühne und den Marienplatz beben. Stadt Freising und Stadtverband für Sport freuen sich, dass es wieder losgeht, Helferinnen und Helfer aus über 15 Sportvereinen stehen nicht nur für den Auf- und Abbau bereit, sondern packen auch bei den Schänken kräftig mit an.

Die Eröffnung

Der offizielle Auftakt des Altstadtfests durch OB Tobias Eschenbacher findet um 18 Uhr am Marienplatz statt. Wichtig: Aufgrund der Baustellensituation in der Oberen Hauptstraße muss das Fest komplett neu in der Unteren Hauptstraße geplant und aufgebaut werden, der Marienplatz bleibt freilich auch bei der 41. Auflage das Zentrum des feucht-fröhlichen Geschehens.

Die Fußgängerzone

Der Fahrverkehr bleibt natürlich draußen: Für Freisings größtes Straßenfest wird am Samstag, 16. Juli, von zwölf Uhr bis gegen ein Uhr am Sonntagmorgen die gesamte Hauptstraße zur Fußgängerzone. Damit werden in der Unteren Altstadt von der General-von-Nagel-Straße bis zur Bahnhofsstraße alle Zufahrten in die Untere Hauptstraße gesperrt. Eine Zu- und Abfahrt ist auch für Bewohner/-innen und Besucher/-innen nicht möglich. Für einen reibungslosen Festablauf sowie zügige Auf- und Abbauarbeiten sind bereits ab zwölf Uhr die Lade- und Busbuchten unbedingt freizuhalten. Sämtliche Parkmöglichkeiten entlang der Hauptstraße sind gemäß der Ausschilderung pünktlich zu räumen; verkehrswidrig abgestellte Pkw müssen aus Sicherheitsgründen abgeschleppt werden. Ersatzparkplätze für Schwerbehinderte sind weiter stadtauswärts an der Bahnhofstraße gelegen.

Zum Altstadtfest kommen die Besucher über die Hauptzugänge an der Oberen Hauptstraße, Bahnhofstraße, Ziegelgasse, Rindermarkt und Unteren Hauptstraße. Alle anderen Gassen werden gesperrt sein und stehen folglich nicht für den Weg zur Partymeile zur Verfügung! Und: Aus Sicherheitsgründen kann es zu Eingangskontrollen kommen. Die Stadt bittet deshalb, größere Taschen und Rucksäcke, aber auch die beliebten „Brotzeitmesser“ lieber gleich zu Hause lassen. Ganz wichtig: Auch Fahrräder dürfen nicht mit aufs Festgelände mitgenommen werden.

Das Programm

Das Fest selbst geht mit Musik um 16 Uhr los. Am Marienplatz beginnt die Freisinger Stadtkapelle unter der Leitung von Jürgen Wüst. In der Unteren Hauptstraße sorgt die Bigband des Camerloher-Gymnasiums für gute Laune. Ab 18 Uhr werden auf dem Marienplatz dann die Holledauer Musikanten unter Leitung von Helmut Schranner und in der Unteren Hauptstraße die Formation „Berni und Konsorten“ übernehmen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Neben dem abwechslungsreichen musikalischen Programm wartet auf die Altstadtfest-Gäste natürlich auch in diesem Jahr ein vielfältiges Angebot an kulinarischen Genüssen. Die jüngsten Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein fröhliches Kinderprogramm mit dem Spielbus der Stadtjugendpflege am Ende der Unteren Hauptstraße freuen.

Ausschankschluss beim Altstadtfest ist um 23.30 Uhr, Gläser werden nur bis 0.30 Uhr zurückgenommen. Das Altstadtfest findet nur bei guter Witterung statt. Es gibt keinen Ausweichtermin.

Das große Open Air

Und das gilt auch für das große Marienplatz-Open-Air am Vorabend, also am 15. Juli: Da wird der Marienplatz ab 18 Uhr erst mit Ralf Richards, Louis Thomaß & Peter Voice authentisch, leidenschaftlich und energiegeladen bespielt und schließlich ab 20 Uhr mit den All-Star-Rock-Klassikern zur Festival-Bühne.

Die Rock-Klassiker

Generationenübergreifend ist die Riege der Musiker aus Freisinger Landen, die nach einem seit über 30 Jahren bewährten Konzept das Mikro und die Instrumente von Hand zu Hand weitergeben, in verschiedenen Zusammensetzungen die großen und größten Songs der Rockhistorie aus den 60er- bis 80er-Jahre darbieten, dem Rock, dem Blues, dem Bluesrock und allem, was dazugehört, die Ehre erweisen.

Das Ordnungsamt, die Stadtjugendpflege und die beiden „Macher“ Yogi Lang und Kalle Wallner (Farm Studios und RPWL) haben wieder so ziemlich alles, was in der Szene Rang und Namen (und Stimme) hat, zusammengetrommelt – für die nächste Auflage des schon legendären Musikevents.

Für ein unbeschwertes Musikvergnügen wird am Freitag, 15. Juli, von 17.30 Uhr an eine Fußgängerzone zwischen Amtsgerichts- und Ziegelgasse eingerichtet.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.