100 Mitwirkende bei Freisinger Mega-Konzert: ein friedliches Feuerwerk himmlischer Klänge

100 Mitwirkende gestalteten in St. Georg die Cäcilienmesse von Gounod. Vorne (v. l.): Sopranistin Miriam Fußeder, Tenor Eric Ngoko, Chorleiterin Angelika Sutor und Bariton Luis Weidlich. © Haslbeck

100 Mitwirkende gestalten die Cäcilienmesse in der Pfarrkirche St. Georg: ein friedliches Feuerwerk himmlischer Klänge.

Freising – Mehr als 600 Besucher wurden mit Pauken und Trompeten, den Klängen der Harfe und Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft St. Georg in eine musikalische Welt voller Jubel, Wärme und Licht geführt: Auf dem Programm des ersten Kirchenkonzerts in der Stadtpfarrkirche im neuen Jahr stand die Cäcilienmesse des französischen Komponisten Charles Gounod.

Beginnend mit dem Kyrie, stellte sich die neu geformte Chorgemeinschaft St. Georg vor. Bestehend aus verschiedenen Ensembles wie dem Palestrinachor, dem Mozartchor, dem Max-Eham-Ensemble, dem Theo-Brand-Ensemble und den Jugendensembles platzierte sich der Chor an verschiedenen Orten im Kirchenraum, von der Apsis bis zur Empore. Diese akustische Schwierigkeit meisterten die Sängerinnen und Sänger unter ihrer bewährten Chorleiterin Angelika Sutor mit Bravour, und die Zuhörer genossen einen ganz besonderen Stereoeffekt.

Eine junge Sopranistin sorgt für Gänsehaut

Für das erste Mal „Gänsehaut“ war im zweiten Teil der Messe gesorgt, als nach der melodiösen Einleitung durch das Solo des Hornisten Manfred Giosele die junge Sopranistin Miriam Fußeder das Gloria intonierte.

Begleitet von einem zarten Streicherklang und einem summenden Chor, entführte sie das Publikum mit ihrer fesslenden Interpretation in himmlische Klangsphären, aus denen man sich nicht wieder lösen wollte.

Es folgte ein kraftvolles, majestätisches „Laudamus te“ des Chors, in dem zum ersten Mal die Blechbläser in ihrer vollen Klangfülle in Erscheinung traten, um den allmächtigen Gott zu preisen. Dagegen flehte der junge Bariton Luis Weidlich im „Domine fili“ mit seiner weichen, warmen Stimme den Sohn Gottes um Gnade an. Begleitet wurde er dabei von der jungen Oboistin Charlotte von Urff.

Drei Solisten im Wechselspiel mit dem Chor

Im Credo übernahmen die Bläser die Führung und legten in triumphaler Manier zusammen mit dem meist unisono geführten Chor ihr Glaubensbekenntnis ab. Bis dann im „Et incarnatus est“ die drei Solisten im Wechselspiel mit dem Chor innig und sanft das Weihnachtsgeschehen, die Geburt des Gottessohnes, verkündeten.

Das Sanctus entführte die Zuhörenden erneut in fast „überirdische“ Klangsphären, als erst die Flötistin Eva Lesser und dann der junge Tenor Eric Ngoko weich und einfühlsam die Melodie erklingen ließen.

In höchster Konzentration waren die 45 Orchestermusizierenden, überwiegend junge Talente aus Freising, unterstützt durch Profimusiker, und den 65 Personen zählende Chor, darauf bedacht, mit dem tief religiösen Werk des romantischen Komponisten die Herzen der Zuhörer zu berühren und von der Allmacht eines unendlich liebenden Gottes zu singen.

Angelika Sutor in Bestform

Leiterin Angelika Sutor war in Hochform und schaffte es mit großer Freude und Leichtigkeit, die große Zahl aller Musizierenden zusammenzuhalten. Bei aller Konzentration auf das Geschehen in der Apsis gelang es ihr aber immer wieder, mit ihrem engagiertem Dirigat und aufmunternden Blicken zurück, auch die starken Sängerinnen und Sänger auf der rückwärtigen Empore zu motivieren und anzuleiten.

Belohnt wurden die hervorragenden Musikerinnen und Musiker mit lang anhaltendem Applaus der Zuhörerschaft.

