Kampf ums Radgesetz: 1000 Freisinger haben für Volksbegehren unterschrieben

Teilen

Bei der Übergabe: Andreas Kagermeier (VCD), Hans Pemp (ADFC), Eva Schäffler (SPD), Hartmut Binner (ÖDP), Peter Helfert und Jürgen Maguhn (beide Radentscheid Freising), Verena Juranowitsch (Grüne), Karl-Heinz Häberle (Bund Naturschutz), OB Tobias Eschenbacher und Emilia Kirner (ÖDP, alle v. l.). Vorne: Emilia und Lea. © Lehmann

Rückenwind für das Radgesetz: 1000 Freisinger haben für das Bürgerbegehren unterschrieben. Doch damit ist nur das erste Etappenziel erreicht.

Freising – Von Juni bis Oktober hatte das Bündnis Radentscheid Bayern in allen Gemeinden fleißig Unterschriften für die Zulassung eines Volksbegehrens gesammelt. Nun liegen die Zahlen endlich auf dem Tisch – und die sind durchaus überraschend und vielversprechend. Bayernweit wurden nämlich 100 000 Unterschriften gezählt, also viermal so viel wie überhaupt für den ersten Schritt erforderlich. Am Mittwoch übergab Emilia Kirner, eine der lokalen Sprecherin des Radentscheid Bayern, Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher die Liste der Freisinger Unterschriften: 1000 Namen waren zusammengekommen.

„Wir sind begeistert über die breite Unterstützung in Freising und in ganz Bayern für den Radentscheid. Wir wünschen uns jetzt natürlich, dass die Staatsregierung den Willen der Bürger ernst nimmt und mit einem Radgesetz endlich den notwendigen Rahmen für eine echte Radverkehrsförderung schafft“, sagte Kirner. Wenngleich die Domstadt laut Kirner bereits viel für den Radverkehr getan hat, würde ein Radgesetz den rechtlichen Rahmen festlegen, womit ein weiterer großer Schritt in die richtige und wichtige Richtung gemacht werden könne.

Unterschriften gehen jetzt ans Innenministerium

Auch Verena Juranowitsch vom lokalen Bündnis des Radentscheids Bayern sagt: „Nur ein Radgesetz schafft die nötigen Voraussetzungen, damit Radfahren sicher und komfortabel für alle wird.“ Über den Weg eines Volksbegehrens soll laut Juranowitsch die Staatsregierung verpflichtet werden, nicht nur von umweltfreundlicher Mobilität zu sprechen, sondern diese auch rasch zu ermöglichen.

Und wie geht’s jetzt weiter? 25 000 Unterschriften wären nötig gewesen, 100 000 Bayern haben jetzt schon ihre Solidarität gezeigt. Die gesammelten Unterzeichnungen gehen nun an das Bayerische Innenministerium, das dann über die Zulassung für ein Volksbegehren entscheiden wird.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Gibt es grünes Licht aus München, können sich voraussichtlich im Frühjahr oder Sommer 2023 die Menschen in Bayern für den Radentscheid eintragen. Die Schwierigkeit dabei: Die Frist ist knapp und die benötigte Unterschriftenzahl erheblich: Innerhalb von zwei Wochen müssen nämlich knapp eine Million Bürger das Volksbegehren unterschrieben haben. (Richard Lorenz)