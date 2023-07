Mehrere Generationen in Lerchenfeld unter einem Dach: 115 mal eine neue Heimat für Mieter

Neues Wohnprojekt in Freising eingeweiht

Das Mehrgenerationenhaus wurde in Lerchenfeld eingeweiht. Seine Mieterinnen und Mieter bilden eine liebenswerte und vielfältige Gemeinschaft.

Freising – Diese Frage wird vermutlich auch in der Zukunft eine der zentralsten für Freising bleiben: Wie und wo kann bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden? Mit dem Großprojekt Mehrgenerationenwohnen in der Katharina-Mair-Straße ist der Stadt Freising diesbezüglich ein großer Wurf gelungen, darüber waren sich alle Anwesenden bei der offiziellen Einweihung am Donnerstag einig. „115 Wohnungen, bezahlbar und qualitätsvoll – der Weg war lang, aber es hat sich jeder einzelne Schritt dahin gelohnt“, so OB Tobias Eschenbacher.

„Der angespannte Wohnungsmarkt in Freising treibt den Stadtrat seit vielen Jahren um“, erklärte Eschenbacher einleitend – und damit auch die große Frage, wie in Freising attraktive Wohnungen geschaffen werden können, die zugleich bezahlbar sind. Im Fall Mehrgenerationenwohnen sei eine Antwort beim Kommunalen Wohnraumförderprogramm des Freistaats Bayern gefunden worden, das solche Projekte mit bis zu 40 Prozent Fördermittel unterstützt.

Das Besondere der Wohnanlage schälte Eschenbacher heraus: „In beiden Wohngebäuden gibt es im vierten Stock Gemeinschaftsräume und einen Waschsalon, wie auch ein Café und eine Werkstatt im Erdgeschoss. Zudem wurde für die Wohnanlage eine neue Stelle geschaffen: für eine Kümmerin als Ansprechpartnerin vor Ort. Außerdem profitieren die Bewohner von einem Mieterstrommodell der BEG, das durch ein Solardach möglich wird“. Was Eschenbacher besonders gut gefällt: „Hier wohnen Senioren, einkommensschwächere Menschen, Familien. Es ist halt ein Freisinger Mix.“

Die Funktion

Für Staatsminister Florian Herrmann seien hingegen „Wohnungen nicht nur vier Wände und ein Dach“, sondern sie hätten auch eine gemeinschaftsbildende Funktion. Der Mensch müsse sich dort wohlfühlen. Ihn erfülle es mit Stolz, dass Freising so etwas Besonderes gelungen sei: „Bundesweit sind wir nicht so gut darin, aber wir haben das Problem erkannt und tun eine Menge“, Wofür sich Herrmann einsetzen will, sei eine Entbürokratisierung und eben nicht noch mehr Auflagen für Bauwillige oder wie er es ausdrückte: „Im Baurecht brauchen wir mehr Spielräume“. Das Mehrgenerationenwohnen in der Katharina-Mair-Straße sei für ihn „ein leuchtendes Beispiel“ und ein „Lichtblick“: „Hier wird 115 Mal eine neue Heimat geboten“.

„Wir wollen nicht, dass sich das Leben hier in Freising nur noch wenige leisten können, deshalb macht sich der Stadtrat seit Jahren für die Schaffung von Wohnungen stark“, betonte Monika Schwind, Referentin für Finanzen und Liegenschaften. Sie sei froh, dass der Stadtrat die Entscheidung für das Mehrgenerationenwohnen 2018 getroffen habe - wenngleich dafür viel Geld, viel Zeit, Mühe und Hirnschmalz geflossen sei. Ihr Wunsch an die Bewohner: „Sehen sie diese neue Gemeinschaft als ihr Baby an, das nun groß werden darf - seien sie mutig, probieren sie Neues aus, gehen sie aufeinander zu und erfüllen sie diesen Ort mit Leben!“ Überaus begeistert vom fertiggestellten Wohnprojekt zeigte sich auch Stadtbaumeisterin Barbara Schelle, für die auch eines klar sei: „Es braucht Mut, neue Wege zu gehen, Bekanntes zu hinterfragen und Qualitäten zu suchen“. Für Schelle seien die außergewöhnlichen Wohngebäude vor allem ein starkes Zeichen dafür, wie wichtig es allen Beteiligten war, eine liebenswerte und vielfältige Gemeinschaft in Freising zu ermöglichen. Worauf sie sich sehr freut: „Bald sind hier grüne Oasen, in denen sich Menschen verschiedener Generationen und Kulturen begegnen können - denn nur wenn wir uns kennenlernen und miteinander interagieren, können wir eine lebendige und solidarische Nachbarschaft formen“.

Das Lerchenfelder Match

Nach der Segnung des Wohnkomplexes durch Pfarrer Daniel Reichel und Pfarrerin Manuela Urbansky, musste Eschenbacher aber auch noch was ganz anderes einweihen die nagelneue Tischtennisplatte, die seit wenigen Tagen im Hof der Wohnanlage steht. „Das erinnert mich an meine Jugendzeit“, erklärte Eschenbacher, der dann auch gleich mal Herrmann zu einem Lerchenfelder-Match herausfordert. Richard Lorenz