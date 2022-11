156 Millionen Euro für die neue Berufsschule Freising sind einfach zu viel

Von: Andreas Beschorner

Der Siegerentwurf ist nicht nur schön, sondern auch (zu) teuer. © Schulz und Schulz GmbH

Bei der neuen Berufsschule Freising samt Sporthalle und Tiefgarage muss jetzt so richtig abgespeckt werden. Die Kosten zwischen 137 und 156 Millionen Euro sind zu hoch.

Freising – Noch sind es nur grobe Schätzungen, was die neue Berufsschule samt Sporthalle und Tiefgarage kosten dürfte. Doch die Summen, die da am Donnerstag erstmals öffentlich und offiziell im Schulausschuss des Landkreises genannt wurden, sind enorm: Zwischen 137 und 156 Millionen Euro würde das Projekt an der Wippenhauser Straße kosten, wenn es so verwirklicht würde, wie im Siegerentwurf vorgesehen.

Doch es gibt noch Einsparpotenziale und die Verwaltung wurde beauftragt, Möglichkeiten zu suchen, die Kosten zu reduzieren. Mitte 2021 hatte man im Rahmen des Wettbewerbs den Entwurf von Schulz und Schulz GmbH aus Leipzig mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Die Begeisterung war groß. Doch bereits in den vergangenen Monaten ließen Andeutungen und Äußerungen darauf schließen, dass die Realisierung dieses Entwurfs ein teures Unterfangen sei.

Wie teuer, das wurde nun am Donnerstag erstmals öffentlich gemacht. Laut einer ersten Grobkostenschätzung des Projektsteuerungsbüros Stein und Partner würde man bei einer Summe zwischen 137 und 156 Millionen Euro landen. Da seien zwar schon einige Risikofaktoren berücksichtigt, so Helmut Grepmair von Stein und Partner, die künftige Preisentwicklung allerdings noch nicht. Die Kreisräte waren von diesen Summen nicht überrascht, waren sie doch bereits Mitte September in nichtöffentlicher Sitzung darüber informiert worden. Angesichts solcher Zahlen war die Suche nach Einsparpotenzialen praktisch ein Muss: So wurde von Grepmair beispielsweise angeregt, die im Architektenentwurf vorgesehene unterirdisch angelegte 100-Meter-Laufbahn aus dem Gebäude nach draußen zu verlagern. „Damit wäre uns sehr geholfen“, so Grepmair mit Blick auf die Kosten.

Laufbahn im Keller soll nach draußen verlagert werden

Das sah auch Hans Sailer (FW) so: Das sei „schon immer ein Manko“ der Planung gewesen. Er laufe auch gern – aber im Keller...? Ein weiteres Einsparpotenzial sieht das Planungsteam bei der Lüftungsanlage, bei der es das Ziel sein sollte, möglichst wenig Technik einzusetzen. Nicht gespart werden soll bei der Dimensionierung der Aula, die weiterhin als Versammlungsstätte für mehr als 200 Personen geplant werden soll. Allerdings könnte eine Reduzierung der Stellplätze in der Tiefgarage eine Kostenersparnis bringen, so Landrat Helmut Petz.

Eine Verkleinerung der Sporthalle von drei auf zwei Sporthalleneinheiten, wie von der Verwaltung zur Überprüfung ebenfalls angeregt, lehnte Martin Pschorr (SPD) ab. All das wird nun im Planungsteam weiter besprochen und beim weiteren Vorgehen berücksichtigt. Und auch ein Terminplan mit den wesentlichen „Meilensteinen“ wurde am Donnerstag vorgelegt: Im ersten Quartal 2024 will man den Bauantrag bei der Stadt Freising einreichen, rechnet mit einer Baugenehmigung im September 2024.

Nach vorbereitenden Maßnahmen wäre dann der 4. Februar 2025 als Baubeginn vorgesehen, die Baufertigstellung könnte dann im Mai 2028 erfolgen, so dass die neue Berufsschule zum Schuljahresbeginn 2028/2029 ihren Betrieb aufnehmen könnte.

