170.000 Euro für „Menschen in Not“: Leserinnen und Leser des FT zeigen großes Herz

Von: Helmut Hobmaier

Viele kleine Beträge, aber auch stattlichere Beträge haben zum großartigen Gesamtergebnis beigetragen: Die FT-Aktion „Menschen in Not“ kann heuer 170.000 Euro für Bedürftige in der Region ausschütten. © IMAGO / Panthermedia

Tolle Überraschung nach all den Teuerungen in den letzten Monaten: Die FT-Leser haben für die Aktion „Menschen in Not“ noch mehr gespendet als im Vorjahr.

Landkreis – In den vergangenen Monaten hatten die Bürger wegen der enorm gestiegenen Preise plötzlich deutlich weniger Geld in der Tasche. Trotzdem haben die Leser des Freisinger Tagblatts heuer eine Schippe draufgelegt und noch mehr für die Aktion „Menschen in Not“ gespendet als im Vorjahr: 170.000 Euro sind auf das Konto 190 der Sparkasse eingegangen. Eine Riesensumme, die jetzt unverzüglich an karitative Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Selbsthilfegruppen überwiesen wird. Mit dem Geld kann nun vielen Menschen im Landkreis, die in Not geraten sind, schnell und unbürokratisch geholfen werden.

Und das sind mehr denn je, wie die Wohlfahrtsverbände melden. Gerade die hohen Energie- und Lebensmittelkosten haben viele, die bisher noch einigermaßen über die Runden kamen, in akute Finanznot schlittern lassen – nicht zuletzt auch viele Rentner und Alleinerziehende.

Zahlreiche Firmen und Vereine haben gespendet

Seit November vergangenen Jahres hat das Freisinger Tagblatt in 60 authentischen Beispielen die Schicksale von Menschen geschildert, die – meist ohne eigenes Verschulden – in Not geraten sind, oft auch durch schwere Krankheiten. Etwa 1000 Leser hat das dazu bewegt, für die Aktion des Tagblatts und des Vereins „Menschen in Not“ zu spenden – wobei die Summen von 20 bis 2000 Euro reichten. Mancher Spender ist schon seit vielen Jahren mit dabei, wie das beeindruckende Beispiel des Zollingers Herbert Summa zeigt.

Der im Jahr 2020 gegründete Verein führt mit dem Tagblatt die Spendenaktion durch. © Freisinger Tagblatt

Zahlreiche Firmen und auch Vereine haben ebenfalls die Spendenaktion unterstützt. Auch in diesem Jahr wurde „Menschen in Not“ auf diese Weise zu einer riesigen Solidaritätsaktion. Obwohl viele bereits für die Menschen in der Ukraine gespendet haben, wurde das Ergebnis der Vorjahre bei weitem übertroffen. Dafür ein Dankeschön an jeden Spender.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Es sind drei Dutzend Organisationen, die in diesem Jahr mit insgesamt 170.000 Euro unterstützt werden. Einige Beispiele:

Das Diakonische Werk ist nicht nur Träger des Frauenhauses im Kreis Freising, das stets bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Die verschiedenen Fachstellen sind auch mit mit dem Schicksal von Obdachlosen, Schutzsuchenden und Opfern häuslicher oder sexueller Gewalt befasst.

Der Weiße Ring hilft Kriminalitätsopfern auf vielfältige Weise. Auch im vergangenen Jahr sind zahlreiche Landkreisbürger Opfer von Verbrechen geworden.

Donum Vitae berät und hilft schwangeren Frauen, die sich in Konfliktsituationen und oft auch in finanzieller Not befinden.

Der Kinderschutzbund ist für Familien da, die dringend Unterstützung benötigen, denn Kinder leiden oft am meisten, wenn in der Familie etwas schief läuft oder das Geld nicht mehr reicht.

Das Familienpflegewerk springt ein, wenn ein Elternteil ausfällt. Das Tagblatt hat etwa über eine Familie berichtet, bei der die Mutter die niederschmetternde Diagnose Krebs erhielt und viele Monate ausfiel. Eine Familienpflegerin übernahm die Rolle der Schwerkranken und kümmerte sich um die drei Kinder, der Vater konnte weiter in die Arbeit gehen.

Der Förderverein der Palliativstation leistet ebenfalls wichtige Arbeit. Das Team erfüllt Menschen am Ende ihres Lebens oft ihre letzten Wünsche: Erdbeeren, duftende Blumen oder eine Kuschelecke – finanziert durch Leserspenden.

Die Nachbarschaftshilfen wissen, wo in der Ortschaft gerade Not herrscht – und können dank der Aktion oft schnell helfen. Auch um Geflüchtete kümmern sich die Nachbarschaftshilfen oft sehr engagiert.

Wichtig sind auch die Selbsthilfegruppen, etwa bei Krebs. Auch Multiple Sklerose ist eine heimtückische Krankheit, bei der es keine Heilung gibt. Für die Betroffenen ist es extrem wichtig, mobil und im Kontakt mit anderen zu bleiben. So werden mit den Spenden auch Transporte zu Gruppentreffen bezahlt.

Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen, denn auch das BRK, die Wärmestube, die Arbeiterwohlfahrt und natürlich auch die Tafeln im Landkreis helfen höchst engagiert, sind dabei aber auf Spenden angewiesen.

Diese Organisationen profitieren von den Spendeneinnahmen

Spenden erhalten: Caritas-Zentrum, Arbeiterwohlfahrt, Kinderschutzbund, Frauenhaus, Familienpflegewerk, Diakonisches Werk, Lebenshilfe, Wärmestube, Hospizgruppe, Kinderheim St. Klara, Freundeskreis der Rollstuhlfahrer, Katholischer Männerfürsorgeverein (Gelbersdorf), MS-Selbsthilfegruppen in Freising und Moosburg, Weißer Ring, Juliane-Meier-Haus (Moosburg), Anneliese-Schweinberger-Haus (Moosburg), Förderstätte für schwerstmehrfach-Behinderte (Moosburg), BRK-Kreisverband, Donum Vitae, Selbsthilfegruppe nach Krebs, Förderverein für die Palliativstation am Klinikum, Verein Maria & Christoph, Freisinger Tafel, Verein Phoenix und Dr. Odo Weyerer mit seinem Medmobil. Unterstützt werden auch in diesem Jahr die Nachbarschaftshilfen in Allershausen, Zolling, Kranzberg, Hallbergmoos und Hohenkammer.

So helfen Sie „Menschen in Not“ Das Freisinger Tagblatt und der Verein „Menschen in Not“ helfen bedürftigen Mitbürgern:

Konto 190, Sparkasse Freising, IBAN: DE57 7005 1003 0000 0001 90.

