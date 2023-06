Landesanstalt öffnet ihre Pforten für die Freisinger: Die Welt der Landwirtschaft von morgen präsentiert

Ein spannendes Programm gab es im Rahmen des Tags der offenen Tür für den Nachwuchs: Hier versucht sich der kleine Clemens am Glücksrad. © Siegfried Martin

Die Landesanstalt informierte die Freisinger anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens mit einem großem Tag der offenen Tür.

Freising – Landwirtschaft zum Anfassen: Das gab’s beim Tag der offenen Tür der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) am Sonntag. Auf dem Gelände zwischen Langer Point und Am Gereuth durften sich die Besucher auf eine Entdeckungsreise in die Welt der Landwirtschaft von morgen begeben. Viele Familien nahmen das Angebot in Anspruch.

Roboter statt Herbizid

Dem Unkraut können mittlerweile Roboter an den Kragen gehen. Das wurde einer Besuchergruppe vorgeführt, unter denen sich auch Staatsminister Florian Herrmann und der BBV-Kreisgeschäftsführer Gerhard Stock befanden. Mit Blick auf die Umwelt soll bis zum Jahr 2030 in der gesamten EU der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln um 50 Prozent verringert werden, erklärte LfL-Vizepräsidentin Annette Freibauer. Nur mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen könne eine solche Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes gelingen. Ein Baustein dabei: harkende Feldroboter, durch die man rund zwei Drittel von Herbiziden einsparen könne.

Über die Möglichkeiten der Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes machten sich am Samstag auch Staatsminister Florian Herrmann und LfL-Präsident Stephan Sedlmayer ein Bild. © Siegfried Martin

Pfiffiges Projekt

Schräg gegenüber erklärte Projektleiter Peer Urbatzka vom LfL-Institut für ökologischen Landbau, Bodenkultur und Ressourcenschutz das Forschungsprojekt „Findig“: Der pfiffige Name steht für „Förderung blütensuchender Insekten durch Diversifizierung im Grünbrache-Management“. Will heißen: Betriebe sollen unterstützt werden, nachhaltige Bewirtschaftungsformen zu entwickeln, die zum einen bestäubende Insekten fördern, zum anderen Potenziale, die der ökologische Landbau bereits bietet, weiter auszubauen

Neue Technik auf dem Feld: Dank harkender Roboter kann zum Teil vollständig auf den Einsatz von Herbiziden verzichtet werden. © Siegfried Martin

Eine Familie, die eigens für den Tag der offenen Tür der LfL aus dem oberpfälzischen Schwandorf angereist war, ließ sich von LfL-Projektleiterin Roswitha Walter die wichtigen Funktionen erklären, die Regenwürmer in landwirtschaftlichen Böden leisten: die Einarbeitung von organischem Material etwa, die Lockerung und Durchlüftung des Bodens oder den Aufbau von stabilen Ton-Humus-Komplexen. Regenwürmer zum Verkosten? Damit wollten die Mitarbeiter des Projekts keine Bereicherung des wöchentlichen Speiseplans anregen. Nein, zum Naschen waren die Fruchtgummis in Wurmform bestimmt, die an die Besucher verteilt wurden.

Apropos naschen: Dazu gab es ausreichend Gelegenheit am „Food-Court“, einem Bereich am LfL-Gelände am Gereuth, an dem viele verschiedene Anbieter ihre Spezialitäten im „Food-Truck“ anboten. Da schmeckten nicht nur die Burger.

Spannendes für Kinder

Auch für die Kinder war es spannend auf dem Gelände der LfL: An der Streuobstwiese entlang der Langen Point durfte der Nachwuchs Schafe beim Grasen beobachten oder sogar in einer Kutsche Platz nehmen, die von einem Fiaker fachmännisch über das gesamte Gelände geleitet wurde. Interessant war für die Kinder auch das Quiz, das von den Mitarbeitern der Öffentlichkeitsarbeit der LfL eigens zum Tag der offenen Tür ausgearbeitet worden war.

Rettung für Kitze

Wann Rehkitze mit einer Drohne mit Wärmebildkamera gut in der Wiese identifiziert werden können? Das war nur eine der Fragen, deren richtige Beantwortung nach der Vorführung einer Simulation zur Rehkitz-Rettung kein Problem mehr darstellte: Denn dank technisch ausgefeilter Wärmebildkamera sind Bambis immer, auch im hohen Gras, zu entdecken. Maria Martin